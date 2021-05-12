«Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

В среднем на домашних матчах клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне побывали 18 937 зрителей.

«Газпром Арена» также вошла в топ-3 самых заполняемых арен мира, уступив только китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре).