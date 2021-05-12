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  • «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

«Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

12 мая 2021, 15:54
14

Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

В среднем на домашних матчах клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне побывали 18 937 зрителей.

«Газпром Арена» также вошла в топ-3 самых заполняемых арен мира, уступив только китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре).

  • «Зенит» стал чемпионом России в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
  • Команда выиграла РПЛ в третий раз подряд.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1620825179
Не позортесь, нашли время цифрами щеголять.... епт, эттж надо додуматься
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vladimir-7
1620825811
Ну и чего удивляться, построили одну крытую арену на всю страну и хвалятся нелепыми сравнениями.
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portero
1620829768
Маразм крепчал, в Европе играют без болельщиков и сравниваться с ними... слов нет...
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valiknavashinsky
1620829980
Огласите весь список стадионов Европы,пожалуйста!!!Или Газпром-Арена единственный стадион в этом чудо-списке???
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nik55
1620832093
слабо берете----самый посещаемый бомжами в галактике
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erma
1620832942
У нас раньше всю статистику сравнивали 1913 годом. Попробуйте, будет еще круче!
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_Marqella_
1620833398
Из кого выбирали то??? Практически во всей Европе на стадионы болельщиков не пускают, бред какой то..
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paracetamol
1620836001
Так это же питерский Зенит!
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Hektor 84
1620844101
Так практически во всей Европе запрет на посещение матчей!
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Ловкий Бубен
1620846078
Футбольная столица , кули, это вам не Черкизово
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