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    «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

    Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

    В среднем на домашних матчах клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне побывали 18 937 зрителей.

    «Газпром Арена» также вошла в топ-3 самых заполняемых арен мира, уступив только китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре).

    • «Зенит» стал чемпионом России в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
    • Команда выиграла РПЛ в третий раз подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +17490

      vladimir-7 12 минут назад

      Ну и чего удивляться, построили одну крытую арену на всю страну и
      хвалятся нелепыми сравнениями.

      0
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      Рейтинг: +24076

      пьяныйхоровод > vladimir-7 6 минут назад

      Ща Газпром всем построит . Мос.мясокомбинату в первую очередь ( а то мало ли с чемпионата снимутся ).

      0
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      Рейтинг: +22166

      Боцман59rus 23 минуты назад

      Не позортесь, нашли время цифрами щеголять....
      епт, эттж надо додуматься

      0
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      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

      Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +11

      tarasofka 25 минут назад

      могли бы дописать, что на втором месте в европе ростов, с показателем 13682.

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      Рейтинг: +20234

      bset 28 минут назад

      Неудивительно, ведь в большинстве стран действуют серьезные ограничения на массовые мероприятия.

      1
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      Рейтинг: +17490

      vladimir-7 > bset 16 минут назад

      ...самые серьезные – игры проходят, вообще, без болельщиков.

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