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    Игрок «Крыльев Советов» Хади вызван в сборную Ирака

    Футболист «Крыльев Советов» Сафа Хади отправляется в сборную Ирака. Она проведет товарищеские матчи.

    «В мае иракцы проведут два товарищеских матча – в с Таджикистаном (24 мая) и Непалом (29 мая). Эти игры пройдут в иракском городе Басре.

    После этого национальная сборная Ирака сыграет отборочные игры ЧМ-2022. 7 июня иракцы встретятся с Камбоджей, 11 июня – с Гонконгом, 15 июня – с Ираном», – напомнили самарцы.

    • На данный момент сборная Ирака с 11 очками занимает 1-ю строчку в своей отборочной группе.
    • В сезоне ФНЛ Хади провел 8 матчей.
    • В России он играет с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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