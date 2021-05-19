Игрок «Крыльев Советов» Хади вызван в сборную Ирака

Футболист «Крыльев Советов» Сафа Хади отправляется в сборную Ирака. Она проведет товарищеские матчи.

«В мае иракцы проведут два товарищеских матча – в с Таджикистаном (24 мая) и Непалом (29 мая). Эти игры пройдут в иракском городе Басре.

После этого национальная сборная Ирака сыграет отборочные игры ЧМ-2022. 7 июня иракцы встретятся с Камбоджей, 11 июня – с Гонконгом, 15 июня – с Ираном», – напомнили самарцы.