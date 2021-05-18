Ребров: «Тедеско в перерыве игры с «Ахматом» посадил всех в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что отыграемся, уходите с поля»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров пересказал мотивационную речь главного тренера Доменико Тедеско в перерыве матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

По итогам первого тайма москвичи проигрывали со счeтом 0:2.

Во второй половине встречи столичная команда забила дважды и не пропустила.

Благодаря ничьей «Спартак» сохранил второе место в таблице и получил право сыграть в квалификации ЛЧ.

«Я никогда не забуду перерыв с «Ахматом». Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: «Так, все замолчали. Я буду говорить».

Посадил всех плотно в углу раздевалки – прямо друг к другу. Сам тоже сел на пол. И сказал: «Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.