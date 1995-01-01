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    Ребров: «Тедеско в перерыве игры с «Ахматом» посадил всех в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что отыграемся, уходите с поля»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров пересказал мотивационную речь главного тренера Доменико Тедеско в перерыве матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • По итогам первого тайма москвичи проигрывали со счeтом 0:2.
    • Во второй половине встречи столичная команда забила дважды и не пропустила.
    • Благодаря ничьей «Спартак» сохранил второе место в таблице и получил право сыграть в квалификации ЛЧ.

    «Я никогда не забуду перерыв с «Ахматом». Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: «Так, все замолчали. Я буду говорить».

    Посадил всех плотно в углу раздевалки – прямо друг к другу. Сам тоже сел на пол. И сказал: «Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      Янвapь 69 4 минуты назад

      Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники

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