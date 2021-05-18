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  • Ребров: «Тедеско в перерыве игры с «Ахматом» посадил всех в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что отыграемся, уходите с поля»

Ребров: «Тедеско в перерыве игры с «Ахматом» посадил всех в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что отыграемся, уходите с поля»

18 мая 2021, 18:44
21

Вратарь «Спартака» Артем Ребров пересказал мотивационную речь главного тренера Доменико Тедеско в перерыве матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

  • По итогам первого тайма москвичи проигрывали со счeтом 0:2.
  • Во второй половине встречи столичная команда забила дважды и не пропустила.
  • Благодаря ничьей «Спартак» сохранил второе место в таблице и получил право сыграть в квалификации ЛЧ.

«Я никогда не забуду перерыв с «Ахматом». Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: «Так, все замолчали. Я буду говорить».

Посадил всех плотно в углу раздевалки – прямо друг к другу. Сам тоже сел на пол. И сказал: «Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Ребров Артем Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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ArReal
1621353379
Видимо что то знал))))и прикалывался))
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житель СПб
1621354356
Круто! Молодец.
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DOCTOR PENALTY
1621355858
А в это время Талалаев посадил своих в другой угол и сказал: "Кто не верит, что Спартак отыграется, в кассу за баблом не приходите!"
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slavа0508
1621355881
Каррера , Тедеско , Карпин вот три тренера за последние время кто мог мотивировать и завести команду,,,в итоге только они чего то и добивались в Спартаке,,,,
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Alejandrrro
1621356167
Ну зачем же друг другу пихать
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Plyash
1621356625
Браво,Тед. Точно так же поступал Великий Тарасов,он в перерыве одной фразой игру изменить мог.
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Алехсбургер.
1621358320
И расступились воды Терека..) И пошёл он на...(тьфу,простите) И пошёл Он в Лигу Чемпионов,аки посуху... моржет и правда..,а может кто-то со штангой перецеловался...
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kirillnf0b
1621364084
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