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    Пиняев – о переходе в «Барселону»: «Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета»

    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев пошутил на тему возможного перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб может купить 16-летнего футболиста и отдать его в аренду «Химкам».

    «Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», – написал Пиняев в инстаграме.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
    • Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Пиняева

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      ALEXMAN888 2 часа назад

      Вот! Такие, есть дебилы! Пиняев... Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      ALEXMAN888 2 часа назад

      Кинь номер мобилы Месси.

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