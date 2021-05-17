Пиняев – о переходе в «Барселону»: «Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев пошутил на тему возможного перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб может купить 16-летнего футболиста и отдать его в аренду «Химкам».
«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», – написал Пиняев в инстаграме.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
- Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Источник: инстаграм Сергея Пиняева