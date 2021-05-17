Пиняев – о переходе в «Барселону»: «Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев пошутил на тему возможного перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб может купить 16-летнего футболиста и отдать его в аренду «Химкам».

«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», – написал Пиняев в инстаграме.