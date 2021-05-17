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  • Тедеско – о «Спартаке»: «Сказал себе: попробую не пускать клуб близко к сердцу. Я потерпел поражение»

Тедеско – о «Спартаке»: «Сказал себе: попробую не пускать клуб близко к сердцу. Я потерпел поражение»

17 мая 2021, 13:51
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о времени, проведенном в московском клубе.

«Меня уволили из «Шальке» во время моего второго сезона, и я сказал себе на эмоциях: попробую не пускать клуб близко к своему сердцу. И я потерпел поражение – вы видели, как я говорю о «Спартаке».

Друзья говорили: что ты делаешь, зачем ты едешь в Россию, никто не смотрит РПЛ! Но мне никогда не было дела до того, что они говорят. Они должны приехать, увидеть Москву, стадионы – не только этот, но и в Краснодаре, Волгограде, да и вчера была отличная атмосфера.

Россия – огромная страна, у вас много талантов, и мне нравится ваш футбол – плотная лига, жeсткая. Так что я могу сказать европейцам: сначала приезжайте сюда, и вы увидите потенциал.

То же самое было, когда я тренировал молодeжку в «Хоффенхайме». Мне говорили: ты ещe не начал карьеру, а уже хочешь еe закончить. Но я рад и тому решению, и решению поехать сюда», – сказал Тедеско.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года.
  • Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
  • По информации Bild, тренер может вернуться в «Шальке».

Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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oyabun
1621251208
К чему все эти речи? Тебя из клуба никто не гнал. Сам принял решение уйти. Не пожалел бы.
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Romio-xxx
1621253211
Молодец все-таки Тедеско,жаль,что уходит перед ЛЧ,как никак состав,тактика наиграна стала,виден атакующий рисунок..И кто знает,что будет с новым тренером,на построение игры уйдет время,а его нет...
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zigbert
1621253220
За работу в Спартаке, спасибо тебе Доменико! Все таки частичка Спартака у тебя останется на всю жизнь.
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DOCTOR PENALTY
1621254370
Что-то даже не хочется это комментировать. """
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Fusballer
1621255168
Новость ближайшего времени - Спартак не стал подписывать контракт с Виторией и подписал новый контракт с Тедеско. Федун выделил на трансферы 150 млн евро.
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Дедуктор
1621255318
Тедеско такого приключения себя лишил - сыграть в ЛЧ с командой весьма приличного уровня.
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paracetamol
1621263341
Румын признал, что обос.рался?
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