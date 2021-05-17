Тедеско – о «Спартаке»: «Сказал себе: попробую не пускать клуб близко к сердцу. Я потерпел поражение»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о времени, проведенном в московском клубе.

«Меня уволили из «Шальке» во время моего второго сезона, и я сказал себе на эмоциях: попробую не пускать клуб близко к своему сердцу. И я потерпел поражение – вы видели, как я говорю о «Спартаке».

Друзья говорили: что ты делаешь, зачем ты едешь в Россию, никто не смотрит РПЛ! Но мне никогда не было дела до того, что они говорят. Они должны приехать, увидеть Москву, стадионы – не только этот, но и в Краснодаре, Волгограде, да и вчера была отличная атмосфера.

Россия – огромная страна, у вас много талантов, и мне нравится ваш футбол – плотная лига, жeсткая. Так что я могу сказать европейцам: сначала приезжайте сюда, и вы увидите потенциал.

То же самое было, когда я тренировал молодeжку в «Хоффенхайме». Мне говорили: ты ещe не начал карьеру, а уже хочешь еe закончить. Но я рад и тому решению, и решению поехать сюда», – сказал Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года.

Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

По информации Bild, тренер может вернуться в «Шальке».

Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак»