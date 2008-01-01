Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Тедеско – о «Спартаке»: «Сказал себе: попробую не пускать клуб близко к сердцу. Я потерпел поражение»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о времени, проведенном в московском клубе.

    «Меня уволили из «Шальке» во время моего второго сезона, и я сказал себе на эмоциях: попробую не пускать клуб близко к своему сердцу. И я потерпел поражение – вы видели, как я говорю о «Спартаке».

    Друзья говорили: что ты делаешь, зачем ты едешь в Россию, никто не смотрит РПЛ! Но мне никогда не было дела до того, что они говорят. Они должны приехать, увидеть Москву, стадионы – не только этот, но и в Краснодаре, Волгограде, да и вчера была отличная атмосфера.

    Россия – огромная страна, у вас много талантов, и мне нравится ваш футбол – плотная лига, жeсткая. Так что я могу сказать европейцам: сначала приезжайте сюда, и вы увидите потенциал.

    То же самое было, когда я тренировал молодeжку в «Хоффенхайме». Мне говорили: ты ещe не начал карьеру, а уже хочешь еe закончить. Но я рад и тому решению, и решению поехать сюда», – сказал Тедеско.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года.
    • Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • По информации Bild, тренер может вернуться в «Шальке».

    Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2496

      Дедуктор 37 минут назад

      Тедеско такого приключения себя лишил - сыграть в ЛЧ с командой весьма приличного уровня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3978

      Fusballer 40 минут назад

      Новость ближайшего времени - Спартак не стал подписывать контракт с Виторией и подписал новый контракт с Тедеско. Федун выделил на трансферы 150 млн евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20782

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Что-то даже не хочется это комментировать. """

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85668

      zigbert 1 час назад

      За работу в Спартаке, спасибо тебе Доменико! Все таки частичка Спартака у тебя останется на всю жизнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1579

      Romio-xxx 1 час назад

      Молодец все-таки Тедеско,жаль,что уходит перед ЛЧ,как никак состав,тактика наиграна стала,виден атакующий рисунок..И кто знает,что будет с новым тренером,на построение игры уйдет время,а его нет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28030

      oyabun 1 час назад

      К чему все эти речи? Тебя из клуба никто не гнал. Сам принял решение уйти. Не пожалел бы.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85660
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru