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    Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключил свое возвращение в московский клуб.

    «Я никогда не думал о других командах. Я здесь и горжусь этим. Могу представить, что вернусь в «Спартак», если клубу потребуется.

    Про другие клубы меня много спрашивали, у меня были предложения, но я всегда говорил: хочу закончить здесь и быть сконцентрированным. Сейчас я буду рад провести время со своей семьeй, потом посмотрим. Пока нужно взять паузу», – сказал немец.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года.
    • Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • По информации Bild, тренер может вернуться в «Шальке».

    Тедеско: «В прошлом сезоне я боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      ALEXMAN888 5 минут назад

      Будет, счас тренировать какой Швайне.......бург!

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      Рейтинг: +86

      ALEXMAN888 8 минут назад

      Сцыкнул немец! Как в 45-ом! И хотел-бы обратно, да дороги нет!!!

      0
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      Рейтинг: +2281

      Алехсбургер. 53 минуты назад

      Искренность-не главная черта немцев.
      Но.
      Этот "попрыгунчик",нечто особенное..
      и .,именно благодаря ему.,его непроверенным спонтанным решениям,
      на интуиции,на удачу уповая..
      Спартак дотянул до качественного финиша.
      Это его заслуга.
      Честь ему.
      И ,извините,Heil!,Тэд.

      0
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      Рейтинг: +22409

      silver29 > Алехсбургер. 42 минуты назад

      Лично мне это напоминает его в Шальке, первый сезон феерия, восторги и восхваление, построенные как раз на авантюризме , пусть и здоровом, но авантюризме, а потом провал и бегство в заснеженную Россию, вот и сейчас его же оставляют, даже контракт повысить хотят но бежит, потому, что не привык работать на годы методично. ломается и жеманится как девка. Все ушел, так ушел.

      2
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      Рейтинг: -102

      6pbIH > silver29 6 минут назад

      Много ли тренеров в спартаке проработало, больше одного года за последнее время? Тэд грамотнее сделал, не захотел дожидаться, когда его будут "выпинывать" из команды, предпочтя уйти самому..

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