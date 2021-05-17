Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключил свое возвращение в московский клуб.

«Я никогда не думал о других командах. Я здесь и горжусь этим. Могу представить, что вернусь в «Спартак», если клубу потребуется.

Про другие клубы меня много спрашивали, у меня были предложения, но я всегда говорил: хочу закончить здесь и быть сконцентрированным. Сейчас я буду рад провести время со своей семьeй, потом посмотрим. Пока нужно взять паузу», – сказал немец.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года.

Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

По информации Bild, тренер может вернуться в «Шальке».

Тедеско: «В прошлом сезоне я боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ»