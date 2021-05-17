Тедеско: «В прошлом сезоне я боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал о том, что команде удалось финишировать на втором месте в РПЛ.

«Если вы боитесь не выполнить задачу, то лучше не идти в эту профессию. Быть тренером команды – ответственность, но быть тренером «Спартака», клуба с такой историей – очень большая ответственность.

Перед матчем с «Ахматом» мы знали, что будем играть в Лиге Европы. Когда я подписывал контракт, это место давало путeвку в Лигу чемпионов, но ситуация изменилась. А если бы нет – были бы уже в группе.

В прошлом сезоне я боялся, что мы могли вылететь в ФНЛ, я видел игру. Это было непросто, когда я приехал. И если бы мы закончили вчера на третьем месте, это было бы хорошее достижение. Но мы обошли «Локомотив», и мы счастливы. Ребята знают, чего они достигли.

Это лучший результат с момента чемпионства, но если не брать в расчeт чемпионство, то сейчас лучший результат с 2012 года. Так что даже если бы были третьими, то это не так плохо», – сказал Тедеско.