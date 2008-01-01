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    Тедеско: «В прошлом сезоне я боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал о том, что команде удалось финишировать на втором месте в РПЛ.

    «Если вы боитесь не выполнить задачу, то лучше не идти в эту профессию. Быть тренером команды – ответственность, но быть тренером «Спартака», клуба с такой историей – очень большая ответственность.

    Перед матчем с «Ахматом» мы знали, что будем играть в Лиге Европы. Когда я подписывал контракт, это место давало путeвку в Лигу чемпионов, но ситуация изменилась. А если бы нет – были бы уже в группе.

    В прошлом сезоне я боялся, что мы могли вылететь в ФНЛ, я видел игру. Это было непросто, когда я приехал. И если бы мы закончили вчера на третьем месте, это было бы хорошее достижение. Но мы обошли «Локомотив», и мы счастливы. Ребята знают, чего они достигли.

    Это лучший результат с момента чемпионства, но если не брать в расчeт чемпионство, то сейчас лучший результат с 2012 года. Так что даже если бы были третьими, то это не так плохо», – сказал Тедеско.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5324

      Cleaner 1 час назад

      Спартак в любом сезоне может туда вылететь.

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      Рейтинг: +144

      Рыжий дьявол > Cleaner 1 час назад

      Дурачок,,,,,

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      Рейтинг: +5324

      Cleaner > Рыжий дьявол 1 час назад

      Про вылет в ФНЛ Тедеско говорил. Вы о нем?

      0
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      Рейтинг: +1174

      кто там 1 час назад

      ... но потом федун наныл своими угрозами сняться с чемпа но крайне лояльное отношение судей к спартаку, и красно белый дельфин нанырял на левые пенки и удаления соперников.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8429

      Вомбат 1 час назад

      По стоимости состава в прошлом году Спартак был, кажется, третьим. Так что прошлый сезон -- это был полный провал. В том числе и тренерский. В этом сезоне все тсало на свои места. Тем более, что нынешний Спартак -- второй по стоимости состава. И по бюджету тоже. Будем болеть за них в отборе ЛЧ. Хотя шансы попасть в группу у Спартака минимальны, надежда есть всегда.

      0
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      Рейтинг: +9211

      Литейный4 1 час назад

      И только благодаря судьям не вылетели в Пердив. Впрочем как и в этом году только благодаря судьям в каждых выигранных и ничейных результатах забрались так небывало высоко. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +7896

      NewLife > Литейный4 1 час назад

      Что, главная помойка и тусовка геев теперь на Литейном ?

      3
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      Рейтинг: +144

      Рыжий дьявол > Литейный4 1 час назад

      Кому кому а вам бы молчать о судействе и админ ресурсе государство на вас немытых тратит больше чем на все региональные клубы вместе взятые ,,,,

      0
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      Рейтинг: +56

      SpartakFirst064 > Литейный4 1 час назад

      Не бомжам рот открывать ,у которых и ВАР свой Газпромовский , единственный спорт канал Газпромовский и свой фарм клуб в лиге (постоянный даритель очков)

      0
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      Рейтинг: +26267

      VVM1964 1 час назад

      Спасибо , Доминико и за прошлый и за этот сезон ! Второе место - это прыжок выше головы , для нынешнего Спартака .

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