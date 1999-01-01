Bild: Тедеско и Шварц – кандидаты на пост тренера «Шальке»

Если это так, то вполне может получится то, о чём ещё в феврале предсказал Лотар Матеус, эксперт Sky: ...Доменико Тедеско, новая надежда на новый сезон, может отпраздновать возвращение на тренерскую скамейку «Шальке»... Тедеско по-прежнему очень важен для «Шальке». Я бы доверил ему открыть новую эру с реконструкцией «Шальке».
«Шальке» ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Димитриоса Граммозиса.
По информации Bild, в шорт-лист клуба из Гельзенкирхена входят Доменико Тедеско и Сандро Шварц.