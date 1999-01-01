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    Bild: Тедеско и Шварц – кандидаты на пост тренера «Шальке»

    «Шальке» ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Димитриоса Граммозиса.

    По информации Bild, в шорт-лист клуба из Гельзенкирхена входят Доменико Тедеско и Сандро Шварц.

    • «Шальке» вылетел во вторую Бундеслигу.
    • Тедеско в июне покинет «Спартак» и станет свободным агентом.
    • У Шварца действующий контракт с «Динамо» до 2022 года.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      gor77 59 минут назад

      Если это так, то вполне может получится то, о чём ещё в феврале предсказал Лотар Матеус, эксперт Sky: ...Доменико Тедеско, новая надежда на новый сезон, может отпраздновать возвращение на тренерскую скамейку «Шальке»... Тедеско по-прежнему очень важен для «Шальке». Я бы доверил ему открыть новую эру с реконструкцией «Шальке».

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