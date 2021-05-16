Директор «Ротора» Рекечинский: «Матч с «Рубином» – матч жизни, финал ЧМ. Хотим доказать, что мы чего-то стоим»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о настрое команды на матч 30-го тура РПЛ против «Рубина». Он начнется в 14:00 по Москве.

«У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива.

В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый.

Будут ли дополнительные премиальные? У нас премиальные за каждую игру есть. Но здесь речь вообще не о финансах. Нам хочется доказать, что мы чего-то стоим в футболе. Когда футболист выходит на поле, он не думает о деньгах, он думает только об игре. Особенно, когда речь идет о сохранении прописки в РПЛ», – сказал Рекечинский.