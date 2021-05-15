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    Директор «Ротора» Рекечинский: «Матч с «Рубином» – матч жизни, финал ЧМ. Хотим доказать, что мы чего-то стоим»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о настрое команды на матч 30-го тура РПЛ против «Рубина». Он начнется в 14:00 по Москве.

    «У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива.

    В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый.

    Будут ли дополнительные премиальные? У нас премиальные за каждую игру есть. Но здесь речь вообще не о финансах. Нам хочется доказать, что мы чего-то стоим в футболе. Когда футболист выходит на поле, он не думает о деньгах, он думает только об игре. Особенно, когда речь идет о сохранении прописки в РПЛ», – сказал Рекечинский.

    • В случае поражения в Казани «Ротор» вылетит в ФНЛ.
    • Победа гарантирует «Ротору» место в РПЛ на следующий сезон.
    • «Рубин» в случае неблагоприятного для себя исхода может выпасть по итогам тура из зоны еврокубков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12772

      Garrincha58 2 часа назад

      жаль что именно эти две команды встречаются в последнем матче для меня лично и Рубин чтобы в еврокубки попал и чтобы Ротор остался, но увы кто то или вылетит или в еврокубки не попадёт

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