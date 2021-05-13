Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии KPMG. Холанд и Кейн – в топ-3

Интерактивная платформа KPMG Football Benchmark, занимающаяся исследованиями в сфере футбола и бизнеса, составила рейтинг самых дорогих игроков мира.

Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость оценивается в 189 миллионов евро.

На второе место поднялся форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена выросла со 110 до 131 миллиона евро.

Тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Англичанина оценили в 127 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга самых дорогих футболистов мира представлен ниже: