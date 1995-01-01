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    Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии KPMG. Холанд и Кейн – в топ-3

    Интерактивная платформа KPMG Football Benchmark, занимающаяся исследованиями в сфере футбола и бизнеса, составила рейтинг самых дорогих игроков мира.

    Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость оценивается в 189 миллионов евро.

    На второе место поднялся форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена выросла со 110 до 131 миллиона евро.

    Тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Англичанина оценили в 127 миллионов евро.

    Топ-10 рейтинга самых дорогих футболистов мира представлен ниже:

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    Источник: Globo Esporte

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