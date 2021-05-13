Глушенкова дисквалифицировали на две игры за удар в пах Айртону

КДК РФС вынес наказание полузащитнику «Химок» Максиму Глушенкову по итогам матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком».
Глушенкова дисквалифицировали на два матча за удар ногой в область паха защитнику «Спартака» Айртону.
- Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
- В итоге «Химки» не удержали преимущество и проиграли 1:2.
- Права на Глушенкова принадлежат «Спартаку», «Химки» арендовали его в феврале.
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Источник: сайт РФС