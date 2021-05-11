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    Черчесов: «9 мая созванивались с Акинфеевым. На сегодня он не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе голкиперов для участия в Евро-2020.

    – Максименко вошел в резервный список, Сафонов – в расширенный. Как объясните это решение?

    – Матвей, повторю, провел отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, но пропустил финальную стадию из-за травмы. Сейчас он начал играть, и пара просчетов у него была. Это касается не только его, но и других вратарей, в том числе и Максименко.

    Есть определенный цикл, который должны пройти. Мы последовательны. Нет никаких пристрастий и предубеждений. Чтобы понять голкипера, нужно определенное время. Мы знаем, как поступать.

    – Когда у вас состоялся финальный разговор с Акинфеевым?

    – 9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

    • Акинфеев завершил выступления за сборную после ЧМ-2018.
    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2021 22:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5691

      playsh 38 минут назад

      Жиркова призвал под знамёна,Акинфеева не получилось... Давай теперь Игнашевича попробуй,братьев Березуцких позови,кого ещё забыл? Нет достойных или ты их просто не видишь,недоросль горный?

      1
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      Рейтинг: +9

      5bejxbrk 40 минут назад

      Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ------ https://jump.wtf/iJVhX1B

      0
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      Рейтинг: +9669

      BRO_football 1 час назад

      Ну и правильно! Никакого Акинфеева усатому не давать! Пусть поработает немного и поищет нового вратаря в сборную.

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