Черчесов: «9 мая созванивались с Акинфеевым. На сегодня он не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе голкиперов для участия в Евро-2020.

– Максименко вошел в резервный список, Сафонов – в расширенный. Как объясните это решение?

– Матвей, повторю, провел отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, но пропустил финальную стадию из-за травмы. Сейчас он начал играть, и пара просчетов у него была. Это касается не только его, но и других вратарей, в том числе и Максименко.

Есть определенный цикл, который должны пройти. Мы последовательны. Нет никаких пристрастий и предубеждений. Чтобы понять голкипера, нужно определенное время. Мы знаем, как поступать.

– Когда у вас состоялся финальный разговор с Акинфеевым?

– 9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

Акинфеев завершил выступления за сборную после ЧМ-2018.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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