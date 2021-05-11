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  • Черчесов: «9 мая созванивались с Акинфеевым. На сегодня он не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта»

Черчесов: «9 мая созванивались с Акинфеевым. На сегодня он не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта»

11 мая 2021, 22:55
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе голкиперов для участия в Евро-2020.

– Максименко вошел в резервный список, Сафонов – в расширенный. Как объясните это решение?

– Матвей, повторю, провел отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, но пропустил финальную стадию из-за травмы. Сейчас он начал играть, и пара просчетов у него была. Это касается не только его, но и других вратарей, в том числе и Максименко.

Есть определенный цикл, который должны пройти. Мы последовательны. Нет никаких пристрастий и предубеждений. Чтобы понять голкипера, нужно определенное время. Мы знаем, как поступать.

– Когда у вас состоялся финальный разговор с Акинфеевым?

– 9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

  • Акинфеев завершил выступления за сборную после ЧМ-2018.
  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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BRO_football
1620764040
Ну и правильно! Никакого Акинфеева усатому не давать! Пусть поработает немного и поищет нового вратаря в сборную.
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Plyash
1620767693
Жиркова призвал под знамёна,Акинфеева не получилось... Давай теперь Игнашевича попробуй,братьев Березуцких позови,кого ещё забыл? Нет достойных или ты их просто не видишь,недоросль горный?
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Snek
1620771573
Есть предположение, что он просто не хочет идти в это агентское болото стасяна. Не удивлюсь, если стасяна выгонят и Акинфеев вернётся.
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Томик
1620776900
Не могу понять где нас вводят в заблуждение...Неужели Игорь хочет вместо сборов в отпуск махнуть с семьёй перед чемпионатом?
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vladimir-7
1620795989
С. Черчесов, перефразируя слова профессора Преображенского, когда выбираешь состав в сборную, не смотри ты ТВ ни до обеда, ни после. Ты сам и твой штаб должны по городам ездить и искать достойных и перспективных игроков, а не жить прошлым и не выбирать игроков из группы пенсионеров и инвалидов.
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RJM555
1620799382
Прид****к Акинфеев один из лучших вратарей в мире и ты с ним не можешь договориться??? Интересно - чьи интересы ты преследуешь?
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Enter2006
1620810176
К Лантратову присмотрелся бы...
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Plyash
1620813437
Акинфеев поумнее физрука будет,это раз.Да и по 4-5 мячей от таких,как Бельгия или Словения,пропускать Игорю выше его достоинства будет,с его то авторитетом.Это два.
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Hektor 84
1620863024
Акинфеев сказал чабане то, что Жирков не может ему же сказать последних сезона три. Послать его на куй ))))
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Hektor 84
1620863112
Чабан позвони Дасаеву! Может согласится)))
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