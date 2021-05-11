Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

РПЛ объявила, что ближайшие матчи тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

«Российская Премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания», – говорится в сообщении.

11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба.

По предварительной информации, 11 человек погибли, среди них девять детей. 32 пострадали.

Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев, он задержан.

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