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    Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

    РПЛ объявила, что ближайшие матчи тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

    «Российская Премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания», – говорится в сообщении.

    • 11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба.
    • По предварительной информации, 11 человек погибли, среди них девять детей. 32 пострадали.
    • Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев, он задержан.

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    Источник: твиттер РПЛ

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