Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    «Скорбим вместе с вами». «Рубин» выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

    «Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией, случившейся в казанской гимназии №175.

    «Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.

    Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Рубина».

    • По официальным данным, при стрельбе погибли семеро школьников 8 класса и учитель. СМИ сообщают об 11 погибших*
    • Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 32 человек.
    • Нападавший был один, он задержан.

    * – данные на 12:25 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85465
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru