«Скорбим вместе с вами». «Рубин» выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

что за мрази идут на это...
«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией, случившейся в казанской гимназии №175.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.
Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Рубина».
- По официальным данным, при стрельбе погибли семеро школьников 8 класса и учитель. СМИ сообщают об 11 погибших*
- Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 32 человек.
- Нападавший был один, он задержан.
* – данные на 12:25 мск.