«Скорбим вместе с вами». «Рубин» выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией, случившейся в казанской гимназии №175.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.

Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Рубина».

По официальным данным, при стрельбе погибли семеро школьников 8 класса и учитель. СМИ сообщают об 11 погибших*

Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 32 человек.

Нападавший был один, он задержан.

* – данные на 12:25 мск.