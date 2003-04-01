Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Игроки «Атлетико» девять раз нарушили правила на Месси. Это рекорд по фолам против одного игрока «Барселоны»

    В субботу «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 35-го тура Примеры.

    В этой игре футболисты мадридской команды девять раз нарушили правила на капитане каталонцев Лионеле Месси.

    Это рекордный показатель по фолам против одного игрока «Барсы» в отдельно взятом поединке испанского чемпионата. Соответствующая статистика ведется с сезона-2003/04.

    • «Атлетико» лидирует в Примере, «Барселона» идет на третьем месте.
    • 33-летний Месси в текущем сезоне забил 36 голов и сделал 14 ассистов в 45 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85433
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru