Игроки «Атлетико» девять раз нарушили правила на Месси. Это рекорд по фолам против одного игрока «Барселоны»

В субботу «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 35-го тура Примеры.
В этой игре футболисты мадридской команды девять раз нарушили правила на капитане каталонцев Лионеле Месси.
Это рекордный показатель по фолам против одного игрока «Барсы» в отдельно взятом поединке испанского чемпионата. Соответствующая статистика ведется с сезона-2003/04.
- «Атлетико» лидирует в Примере, «Барселона» идет на третьем месте.
- 33-летний Месси в текущем сезоне забил 36 голов и сделал 14 ассистов в 45 матчах.
Источник: Opta