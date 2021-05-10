Игроки «Атлетико» девять раз нарушили правила на Месси. Это рекорд по фолам против одного игрока «Барселоны»

В субботу «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 35-го тура Примеры.

В этой игре футболисты мадридской команды девять раз нарушили правила на капитане каталонцев Лионеле Месси.

Это рекордный показатель по фолам против одного игрока «Барсы» в отдельно взятом поединке испанского чемпионата. Соответствующая статистика ведется с сезона-2003/04.