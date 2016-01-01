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    Васин, Тикнизян, Дзагоев – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Гончаренко выпустил против своего бывшего клуба Смольникова, Кайо, Ионова

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов.

    Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вилена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 19:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      real1806 59 минут назад

      Снова этот васин в старте,можно смело ставить на поражение Цска. В этом я ещё не ошибался,кому не лень можно просмотреть игры Цска где в старте играл васин то они проигрывали))

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      Рейтинг: +12093

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой, Васин и гол у Краснодара точно будет

      1
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      Рейтинг: +2426

      Дедуктор 1 час назад

      Михалыч, разнеси конюшню вдрызг. Вся прогрессивная общественность нынче за Краснодар "кулачки держит".

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      Рейтинг: +1028

      Радио1000шумеров > Дедуктор 12 минут назад

      Вся общественность за разлом и вынос Дедукторов и прочей швали болеет.

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