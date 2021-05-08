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  • Васин, Тикнизян, Дзагоев – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Гончаренко выпустил против своего бывшего клуба Смольникова, Кайо, Ионова

Васин, Тикнизян, Дзагоев – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Гончаренко выпустил против своего бывшего клуба Смольникова, Кайо, Ионова

8 мая 2021, 18:44
4

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов, Дзагоев.

Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вилена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 19:30 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Краснодар Васин Виктор Ионов Алексей Смольников Игорь Дзагоев Алан Кайо Тикнизян Наир Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Дедуктор
1620489306
Михалыч, разнеси конюшню вдрызг. Вся прогрессивная общественность нынче за Краснодар "кулачки держит".
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Skull_Boy
1620489536
Ой, Васин и гол у Краснодара точно будет
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real1806
1620490409
Снова этот васин в старте,можно смело ставить на поражение Цска. В этом я ещё не ошибался,кому не лень можно просмотреть игры Цска где в старте играл васин то они проигрывали))
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real1806
1620499991
Удивили!
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