Васин, Тикнизян, Дзагоев – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Гончаренко выпустил против своего бывшего клуба Смольникова, Кайо, Ионова

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов, Дзагоев.

Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вилена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 19:30 по Москве.