У Витории не будет восьми помощников в «Спартаке». Клуб согласен не трех-четырех ассистентов

Стало известно число ассистентов экс– главного тренера «Бенфики» Руя Витории в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», московский клуб готов пригласить трех-четырех ассистентов для Витории. Отмечается, что затраты на тренерский штаб португальца будут не больше, чем на помощников Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что Витория хочет 8-9 ассистентов.