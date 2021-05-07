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  • У Витории не будет восьми помощников в «Спартаке». Клуб согласен не трех-четырех ассистентов

У Витории не будет восьми помощников в «Спартаке». Клуб согласен не трех-четырех ассистентов

7 мая 2021, 08:33
11

Стало известно число ассистентов экс– главного тренера «Бенфики» Руя Витории в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», московский клуб готов пригласить трех-четырех ассистентов для Витории. Отмечается, что затраты на тренерский штаб португальца будут не больше, чем на помощников Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что Витория хочет 8-9 ассистентов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1620366662
Извините , а зачем он нужен ?! Он же , всем проигрывал !!!
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Fusballer
1620367043
Топ-тренер, ё_п_т...
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seth343
1620371057
Пошлите его на...
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SLADE2020
1620372824
Решение так себе, спорное. С таким составом в ЛЧ лучше не выходить. Эту оборону рвать на лоскутки будут, без всякой жалости. Да и в ЛЕ делать особо нечего. На мой взгляд, Витория просто руки потирает, как ему подфартило, на радостях согласился с таким составом играть. Грустно конечно, опять время теряем.
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Freyd
1620374281
Желательно и его самого чтоб не было!
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JTherry
1620379771
если Рую отказывают в 9 помощниках, а готовы пригласить только 3-х, то Виктории придется самому работать... во, блин, влип) а так хотелось заработать...
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NewLife
1620380346
"Стало известно....." это опять дерьмовые новости без указания источника, типа... однра баба сказала...
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ДяДь ПашА
1620389633
зачем ему 8 помощников??он ,что на 5 лет думает его приглашают??В зимнюю паузу уже будем нового кандидата искать.
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