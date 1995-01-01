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    У Витории не будет восьми помощников в «Спартаке». Клуб согласен не трех-четырех ассистентов

    Стало известно число ассистентов экс– главного тренера «Бенфики» Руя Витории в «Спартаке».

    По информации «Чемпионата», московский клуб готов пригласить трех-четырех ассистентов для Витории. Отмечается, что затраты на тренерский штаб португальца будут не больше, чем на помощников Доменико Тедеско.

    Ранее сообщалось, что Витория хочет 8-9 ассистентов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1125

      Freyd 25 минут назад

      Желательно и его самого чтоб не было!

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      Рейтинг: +77

      SLADE2020 50 минут назад

      Решение так себе, спорное. С таким составом в ЛЧ лучше не выходить. Эту оборону рвать на лоскутки будут, без всякой жалости. Да и в ЛЕ делать особо нечего. На мой взгляд, Витория просто руки потирает, как ему подфартило, на радостях согласился с таким составом играть. Грустно конечно, опять время теряем.

      2
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      Рейтинг: +2191

      seth343 1 час назад

      Пошлите его на...

      1
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      Рейтинг: +20201

      bset 1 час назад

      После такого начинаешь понимать назначение начинающих тренеров. Состоявшиеся начинают требовать штаб, требовать игроков, деньги.

      2
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      Рейтинг: +3607

      Fusballer 2 часа назад

      Топ-тренер, ё_п_т...

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      Рейтинг: +858

      Нас Много > Fusballer 1 час назад

      Срубят бабаки и топ-топ из Спартака...

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      Рейтинг: +22087

      silver29 2 часа назад

      Похоже, что в руководстве команды собрались одни трепачи и приспособленцы ((( Фетисов, ты же нам втирал про топ-тренера неоднократно завоевывавшем еврокубки и медали, и что нам предлагают ? Неужели в окружении Федуна нет специалистов футбола способных на грамотные решения, а только топ-модели и менеджеры из торговых сетей ?

      5
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      Рейтинг: +17395

      vladimir-7 > silver29 38 минут назад

      Есть, вы забыли про Зарему Салихову, она же единственный
      специалист по футболу в клубе.

      0
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      Рейтинг: +6770

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Извините , а зачем он нужен ?! Он же , всем проигрывал !!!

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