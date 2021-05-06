«Спартак» покинет весь тренерский штаб Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал завершение сотрудничества со всеми тренерами, которые входят в штаб Доменико Тедеско.
«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», – сказал Фетисов.
- Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством Тедеско идет на втором месте по итогам 28 туров.
Источник: «Чемпионат»