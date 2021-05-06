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    «Спартак» покинет весь тренерский штаб Тедеско

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал завершение сотрудничества со всеми тренерами, которые входят в штаб Доменико Тедеско.

    «Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», – сказал Фетисов.

    • Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством Тедеско идет на втором месте по итогам 28 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    06.05.2021 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1096

      Benifacto 14 минут назад

      а у него был штаб? смешно...

      -1
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      Рейтинг: +6346

      Владислав Vlad 36 минут назад

      Значит договорились с Руи Виторией.

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