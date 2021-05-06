«Спартак» покинет весь тренерский штаб Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов анонсировал завершение сотрудничества со всеми тренерами, которые входят в штаб Доменико Тедеско.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», – сказал Фетисов.