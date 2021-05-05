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  • Журналист Гомес: Витория обсуждает со «Спартаком» условия контракта. Тренер хочет 8-9 помощников, клуб – против

Журналист Гомес: Витория обсуждает со «Спартаком» условия контракта. Тренер хочет 8-9 помощников, клуб – против

5 мая 2021, 18:59
27

Журналист O Jogo Руй Мигель Гомес рассказал о процессе переговоров экс-тренера «Бенфики» Руя Витории со «Спартаком».

«На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта – 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты.

Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это», – сказал Гомес.

  • Сообщалось, что 51-летний Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
  • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
  • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

Фетисов – о Витории в «Спартаке»: «У меня нет фамилии кандидата. Контракт будет как у Тедеско»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (27)
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Masteralex
1620230907
100% не договорятся, хотя Спартаку и не надо, Карреру бы лучше вернули
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Дедуктор
1620231090
Что за массаракш? Из какого то днищенского Насрака берут чудака в тренеры Спартака. В великий Спартак должны приходить тренеры из топовых клубов. А не из всякого шлака. Прекратили бы ... заниматься, да всерьез поговорили с Тедеской. Нах... этой Тедеске какой то днищенский Ганновер? Свезло в великом клубе оказаться, так держись.
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vladimir-7
1620232502
Что-то одни Руи трутся.
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oyabun
1620232620
Надеюсь это кандидат всего лишь на уровне слухов. Явно не звездный тренер.
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Вомбат
1620233372
Надеюсь, все это неправда. Потому что мне хотелось бы видеть Спартак сильным. А для этого нужен подходящий тренер. Хотя бы не хуже Тедеско.
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ЮНик
1620234770
Какие помощники?Даже чемоданы может не распаковывать. Он уже пятнадцатый тренер при Федуне и далеко не последний. "Выдающийся специалист, тренировавший «Ан-Наср» из Саудовской Аравии". Похоже, что и Федуну уже давно "аннаср..." на "Спартак".
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derrik2000
1620236345
Если брать в помощь психологию, то этот Руй Виктория - плохой вариант. Человек, как я понял, на международной арене так и ничего не добился и подумал: а не срубить ли баблишка? Для этого уехал в Саудовскую Аравию на один сезон. Так... отдохнуть... Но чегой-то там затосковал, а в Европу всё не звали и не звали... И вдруг - предложение, и неплохое предложение от московского Спартака? Если в клубе идиЁты сидят, то пусть его приглашают: деньги не мои, да и нервы свои, гляда на бездарное передвижение по полю игрочишек в кб-форме, я портить больше не собираюсь. Если брать кого-то "оттуда" да ещё и охочего доказать, что он - ТРЕНЕР, а не просто так "погулять вышел", то, на мой взгляд, из уже озвученных, лучшая кандидатура - Трпишовский Йиндржих из Славии. Этот просто таки "из штанов вылазит" в хорошем смысле, хочет занять "звёздное" место среди европейских тренеров. Не обязательно именно Трпишовского брать, но кого-то такого же, желающего "оставить след" в футболе.
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Кузьмич на трибуне
1620241720
Среди помощников должны быть Гвардиола, Моуринье, Клоп, Тухель, Зидан, Анчелотти, Конте, Фонсека, Пирло. Конечно таких помощников Спартак не осилит.
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paracetamol
1620249572
Приглашением Руя Витории тренерская чехарда не закончится. Это же свинарник!
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inzek
1620254745
и это в 100 летний юбилей? Старостины не для этого клуб...да о чем я, это же Спартак...
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