Журналист Гомес: Витория обсуждает со «Спартаком» условия контракта. Тренер хочет 8-9 помощников, клуб – против

Журналист O Jogo Руй Мигель Гомес рассказал о процессе переговоров экс-тренера «Бенфики» Руя Витории со «Спартаком».

«На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта – 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты.

Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это», – сказал Гомес.

Сообщалось, что 51-летний Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.

Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

«Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

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