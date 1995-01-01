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    Журналист Гомес: Витория обсуждает со «Спартаком» условия контракта. Тренер хочет 8-9 помощников, клуб – против

    Журналист O Jogo Руй Мигель Гомес рассказал о процессе переговоров экс-тренера «Бенфики» Руя Витории со «Спартаком».

    «На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта – 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты.

    Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это», – сказал Гомес.

    • Сообщалось, что 51-летний Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

    Фетисов – о Витории в «Спартаке»: «У меня нет фамилии кандидата. Контракт будет как у Тедеско»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8324

      Вомбат 27 секунд назад

      Надеюсь, все это неправда. Потому что мне хотелось бы видеть Спартак сильным. А для этого нужен подходящий тренер. Хотя бы не хуже Тедеско.

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      Рейтинг: +27876

      oyabun 12 минут назад

      Надеюсь это кандидат всего лишь на уровне слухов. Явно не звездный тренер.

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      Рейтинг: +22031

      silver29 13 минут назад

      Если это тот великий топ-тренер о котором так много намекали то Спартак ждет не легкий сезон (((( и как это вяжется с эффективностью управления Заремой ? приходят очередные разводиловы на многомиллионные гонорары и отступные (((

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      Рейтинг: +12596

      KLIM777 13 минут назад

      8-9 помощников, чтобы все за него делали

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      Рейтинг: +17363

      vladimir-7 14 минут назад

      Что-то одни Руи трутся.

      1
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      Рейтинг: +2422

      Дедуктор 38 минут назад

      Что за массаракш? Из какого то днищенского Насрака берут чудака в тренеры Спартака.
      В великий Спартак должны приходить тренеры из топовых клубов. А не из всякого шлака.
      Прекратили бы ... заниматься, да всерьез поговорили с Тедеской. Нах... этой Тедеске какой то днищенский Ганновер? Свезло в великом клубе оказаться, так держись.

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      Рейтинг: +2580

      Masteralex 41 минуту назад

      100% не договорятся, хотя Спартаку и не надо, Карреру бы лучше вернули

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      Рейтинг: +17363

      vladimir-7 > Masteralex 24 минуты назад

      Каррера на старте, он в запасе и ждет отмашки.

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      Рейтинг: +12596

      KLIM777 > Masteralex 13 минут назад

      Зачем Карреру? Ведь все болтали, что чемпионскую игру поставил Аленичев))))

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