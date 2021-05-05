Фетисов – о Витории в «Спартаке»: «У меня нет фамилии кандидата. Контракт будет как у Тедеско»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении Руя Витории в московский клуб.
«У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания.
Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Тедеско зарабатывает в «Спартаке» около 3,5 миллионов евро в год.
- Сообщалось, что 51-летний Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»