Фетисов – о Витории в «Спартаке»: «У меня нет фамилии кандидата. Контракт будет как у Тедеско»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении Руя Витории в московский клуб.

«У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания.

Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Тедеско зарабатывает в «Спартаке» около 3,5 миллионов евро в год.