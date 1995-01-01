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    Фетисов – о Витории в «Спартаке»: «У меня нет фамилии кандидата. Контракт будет как у Тедеско»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении Руя Витории в московский клуб.

    «У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания.

    Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что Тедеско зарабатывает в «Спартаке» около 3,5 миллионов евро в год.

    • Сообщалось, что 51-летний Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22031

      silver29 2 часа назад

      Да, похоже из этого надувания щек и громких заявлений о топ-тренере на деле получится пшик ((((

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      Рейтинг: +18716

      slavutiq70 2 часа назад

      Не лепи горбатого Антоша , все уже всё знают,,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +125

      Shamil79 > slavutiq70 2 часа назад

      что все знают? кто будет?

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