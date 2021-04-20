Black Mirror: Тедеско зарабатывает в «Спартаке» около 3,5 миллионов. Премия за серебро в РПЛ – 44 миллиона рублей

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Один из опубликованных документов – черновая зарплатная ведомость персонала и тренерского штаба команды, которая была отправлена на согласование руководству «Спартака».

Согласно опубликованным данным, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско зарабатывает в московском клубе порядка 3,5 миллионов евро в год.

Также в документе прописан финансовый бонус за достижения команды. В случае, если «Спартак» займет второе место в РПЛ, Тедеско получит 44 миллиона рублей.