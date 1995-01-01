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    Black Mirror: Тедеско зарабатывает в «Спартаке» около 3,5 миллионов. Премия за серебро в РПЛ – 44 миллиона рублей

    Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Один из опубликованных документов – черновая зарплатная ведомость персонала и тренерского штаба команды, которая была отправлена на согласование руководству «Спартака».

    Согласно опубликованным данным, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско зарабатывает в московском клубе порядка 3,5 миллионов евро в год.

    Также в документе прописан финансовый бонус за достижения команды. В случае, если «Спартак» займет второе место в РПЛ, Тедеско получит 44 миллиона рублей.

    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
    • Московский клуб уже начал поиски нового тренера.

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    Источник: телеграм-канал Black Mirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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