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    «Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев имеет шансы летом оказаться в «Краснодаре».

    По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера может составить 34 миллиона рублей (380 тысяч евро).

    Однако потенциальному покупателю придется заплатить еще около 2 миллионов евро сопутствующих расходов.

    • В 46 играх текущего сезона Сергеев забил 42 мяча.
    • Он установил рекорд ФНЛ по голам за один сезон (39).
    • В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17389

      vladimir-7 3 минуты назад

      Что такое "сопутствующие расходы" в 2 млн. евро?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13596

      JTherry 21 минуту назад

      при рыночной стоимости Сергеева в 1,5 лимона евро, покупают за 380 тыс. евро? у Паши Андреева такое не прокатывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12687

      Garrincha58 1 час назад

      а что за цены такие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      кто там 1 час назад

      а цска зэ болотным интересуется в это время...)

      2
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      Рейтинг: +2222

      kazak161 1 час назад

      Соболев тоже играл за КС теперь Сергеев!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3599

      Fusballer > kazak161 1 час назад

      В Спартак тогда его!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18751

      slavutiq70 1 час назад

      Идёт охота на волков идёт охота,,,,,,Растащат Крылышки к чертовой матери,,,

      2
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      Рейтинг: +3599

      Fusballer > slavutiq70 1 час назад

      Им бы ещё пройти.

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      Рейтинг: +12687

      Garrincha58 > slavutiq70 59 минут назад

      и они опять вылетят в ФНЛ поэтому у нас никогда не будет сильной лиги, а будет пять команд и все остальные

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