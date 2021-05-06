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«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева

6 мая 2021, 19:54
16

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев имеет шансы летом оказаться в «Краснодаре».

По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера может составить 34 миллиона рублей (380 тысяч евро).

Однако потенциальному покупателю придется заплатить еще около 2 миллионов евро сопутствующих расходов.

  • В 46 играх текущего сезона Сергеев забил 42 мяча.
  • Он установил рекорд ФНЛ по голам за один сезон (39).
  • В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Краснодар Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (16)
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slavа0508
1620321054
Идёт охота на волков идёт охота,,,,,,Растащат Крылышки к чертовой матери,,,
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kazak161
1620321247
Соболев тоже играл за КС теперь Сергеев!
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кто там
1620321303
а цска зэ болотным интересуется в это время...)
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Garrincha58
1620321512
а что за цены такие?
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JTherry
1620323943
при рыночной стоимости Сергеева в 1,5 лимона евро, покупают за 380 тыс. евро? у Паши Андреева такое не прокатывает...
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vladimir-7
1620324980
Что такое "сопутствующие расходы" в 2 млн. евро?
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Кузьмич на трибуне
1620326435
Вчера хотели Заболотного, сегодня Сергеева, а завтра кого? То хотели кого то из Европы, то из Америки, теперь из ФНЛ. А ничего конкретного до середины августа мы не узнаем.
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portero
1620328848
А что так дёшево, впрочем неизвестно как у него пойдёт в другой команде... Хотелось бы еще годик на него в РПЛ посмотреть. А то получиться не себе не людям....
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zigbert
1620397708
Кроме Сергеева есть в Крыльях и другие игроки над которыми пристальное внимание клубов РПЛ.
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