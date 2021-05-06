«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев имеет шансы летом оказаться в «Краснодаре».

По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера может составить 34 миллиона рублей (380 тысяч евро).

Однако потенциальному покупателю придется заплатить еще около 2 миллионов евро сопутствующих расходов.