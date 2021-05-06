«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев имеет шансы летом оказаться в «Краснодаре».
По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера может составить 34 миллиона рублей (380 тысяч евро).
Однако потенциальному покупателю придется заплатить еще около 2 миллионов евро сопутствующих расходов.
- В 46 играх текущего сезона Сергеев забил 42 мяча.
- Он установил рекорд ФНЛ по голам за один сезон (39).
- В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»