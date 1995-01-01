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    Сергеев – о рекорде: «Это заслуга команды. Хочу поблагодарить ее»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свой рекорд в ФНЛ. Он побил достижение Андрея Федькова от 2004 года по количеству голов за сезон второго по силе дивизиона России.

    – Вас команда качала. Это договоренность?

    – Праздновали со всей командой. Это заслуга их. Самое главное, что стали чемпионами ФНЛ. Личные достижения – это уже...

    Хочу поблагодарить команду за помощь.

    • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
    • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

    Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +636

      JI e x a 23 минуты назад

      Осталось выиграть два оставшихся матча и побить рекорд по очкам =)

      0
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      Рейтинг: +110

      Venom888 1 час назад

      Ничего страшного, в следующем году еще раз побьете рекорд ФНЛ )))

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