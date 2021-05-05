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  • Сергеев – о рекорде: «Это заслуга команды. Хочу поблагодарить ее»

Сергеев – о рекорде: «Это заслуга команды. Хочу поблагодарить ее»

5 мая 2021, 21:07
3

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свой рекорд в ФНЛ. Он побил достижение Андрея Федькова от 2004 года по количеству голов за сезон второго по силе дивизиона России.

– Вас команда качала. Это договоренность?

– Праздновали со всей командой. Это заслуга их. Самое главное, что стали чемпионами ФНЛ. Личные достижения – это уже...

Хочу поблагодарить команду за помощь.

  • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
  • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (3)
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Venom888
1620241670
Ничего страшного, в следующем году еще раз побьете рекорд ФНЛ )))
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JI e x a
1620246068
Осталось выиграть два оставшихся матча и побить рекорд по очкам =)
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zigbert
1620303430
Игрок с голевым чутьем. Не каждому нападающему такое дано.
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