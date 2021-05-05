Сергеев – о рекорде: «Это заслуга команды. Хочу поблагодарить ее»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свой рекорд в ФНЛ. Он побил достижение Андрея Федькова от 2004 года по количеству голов за сезон второго по силе дивизиона России.

– Вас команда качала. Это договоренность?

– Праздновали со всей командой. Это заслуга их. Самое главное, что стали чемпионами ФНЛ. Личные достижения – это уже...

Хочу поблагодарить команду за помощь.

В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.

Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.

Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

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