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  • Орлов: «Победа «Зенита» в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад»

Орлов: «Победа «Зенита» в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад»

3 мая 2021, 07:43
5

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

  • Петербуржцы выиграли РПЛ третий сезон подряд.
  • Команда Сергея Семака стала чемпионом, разгромив в очном матче «Локомотив» со счетом 6:1.

«Тактика «Зенита», изобретенная Семаком, про которого говорили, что у него нет поставленной игры – четко поставлена: есть два центрфорварда, которые назабивали больше всех голов. Почему-то ни одна другая команда лиги даже не попробовала такой вариант. Конечно, тактика всегда исходит из возможностей футболистов – именно еe продемонстрировал «Зенит» в сегодняшнем матче.

«Локомотив» находится на втором месте, но не знаю, удастся ли ему оставить это место за собой. Он абсолютно ничего не предложил для того, чтобы победить в сегодняшней встрече. «Зенит» владел подавляющим преимуществом – все это видели.

Победа в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад. Я комментатор и оцениваю игру по анализу действий футболистов. Футболисты «Зенита» – лучшие и превосходят конкурентов на многих позициях в российской Премьер-лиге.

Особенно хочу выделить Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Дзюбу и Азмуна – это лидеры в своих номинациях, плюс все остальные игроки. «Зенит» по праву стал лидером чемпионата.

Теперь нужно укрепить команду, чтобы успешно сыграть в Лиге чемпионов. Хорошо, что завоевали прямую путeвку – для клуба это как минимум прибыль в 20 миллионов евро. Победа «Зенита» приятна со всех сторон», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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paracetamol
1620018592
«Зенит» владел подавляющим преимуществом и с локами, и со свинями, и с кобылами и вообще, вынес всю морковскую тусовку в одни ворота!
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NewLife
1620026322
"Победа в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад." За этот год еще более возросла сплоченность синита и захваченного им рфс. Подсуживание бомжам и третирование возможных конкурентов стало еще более явным.
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seth343
1620031412
Опа выполз.
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ySS
1620031430
Тактика зенита, воплощенная Милером, приносит и будет приносить дивиденды. Так как основана на беспрецендентных тратах на трансферы и контракты плюс абсолютная узурпация административных ресурсов. Газпромрфсу уже сейчас не нужно считаться с чьим либо мнением. Когда зенит обгонит Спартак по количеству чемпионств, может быть кто-то вспомнит о футболе в России. Как недавно вспомнили, что оказывается далеко не вся страна газифицирована, а газификация для населения стоит запредельных денег...
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Павелий
1620034506
А учитывая то, что Гена недавно говорил про админресурс, то он лишь в очереной раз подтвердил ещё более активное использование админресурса в этом сезоне. ЧТД.
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