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    Орлов: «Победа «Зенита» в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

    • Петербуржцы выиграли РПЛ третий сезон подряд.
    • Команда Сергея Семака стала чемпионом, разгромив в очном матче «Локомотив» со счетом 6:1.

    «Тактика «Зенита», изобретенная Семаком, про которого говорили, что у него нет поставленной игры – четко поставлена: есть два центрфорварда, которые назабивали больше всех голов. Почему-то ни одна другая команда лиги даже не попробовала такой вариант. Конечно, тактика всегда исходит из возможностей футболистов – именно еe продемонстрировал «Зенит» в сегодняшнем матче.

    «Локомотив» находится на втором месте, но не знаю, удастся ли ему оставить это место за собой. Он абсолютно ничего не предложил для того, чтобы победить в сегодняшней встрече. «Зенит» владел подавляющим преимуществом – все это видели.

    Победа в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад. Я комментатор и оцениваю игру по анализу действий футболистов. Футболисты «Зенита» – лучшие и превосходят конкурентов на многих позициях в российской Премьер-лиге.

    Особенно хочу выделить Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Дзюбу и Азмуна – это лидеры в своих номинациях, плюс все остальные игроки. «Зенит» по праву стал лидером чемпионата.

    Теперь нужно укрепить команду, чтобы успешно сыграть в Лиге чемпионов. Хорошо, что завоевали прямую путeвку – для клуба это как минимум прибыль в 20 миллионов евро. Победа «Зенита» приятна со всех сторон», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7857

      NewLife 36 минут назад

      "Победа в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад."
      За этот год еще более возросла сплоченность синита и захваченного им рфс. Подсуживание бомжам и третирование возможных конкурентов стало еще более явным.

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      Рейтинг: +10779

      paracetamol 2 часа назад

      «Зенит» владел подавляющим преимуществом и с локами, и со свинями, и с кобылами и вообще, вынес всю морковскую тусовку в одни ворота!

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