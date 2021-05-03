Орлов: «Победа «Зенита» в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

Петербуржцы выиграли РПЛ третий сезон подряд.

Команда Сергея Семака стала чемпионом, разгромив в очном матче «Локомотив» со счетом 6:1.

«Тактика «Зенита», изобретенная Семаком, про которого говорили, что у него нет поставленной игры – четко поставлена: есть два центрфорварда, которые назабивали больше всех голов. Почему-то ни одна другая команда лиги даже не попробовала такой вариант. Конечно, тактика всегда исходит из возможностей футболистов – именно еe продемонстрировал «Зенит» в сегодняшнем матче.

«Локомотив» находится на втором месте, но не знаю, удастся ли ему оставить это место за собой. Он абсолютно ничего не предложил для того, чтобы победить в сегодняшней встрече. «Зенит» владел подавляющим преимуществом – все это видели.

Победа в чемпионате ещe более закономерная, чем год назад. Я комментатор и оцениваю игру по анализу действий футболистов. Футболисты «Зенита» – лучшие и превосходят конкурентов на многих позициях в российской Премьер-лиге.

Особенно хочу выделить Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Дзюбу и Азмуна – это лидеры в своих номинациях, плюс все остальные игроки. «Зенит» по праву стал лидером чемпионата.

Теперь нужно укрепить команду, чтобы успешно сыграть в Лиге чемпионов. Хорошо, что завоевали прямую путeвку – для клуба это как минимум прибыль в 20 миллионов евро. Победа «Зенита» приятна со всех сторон», – сказал Орлов.