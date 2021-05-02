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  • Петржела: «Точно уверен, что «Зенит» сегодня победит «Локомотив» и станет чемпионом»

Петржела: «Точно уверен, что «Зенит» сегодня победит «Локомотив» и станет чемпионом»

2 мая 2021, 13:28
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в победе команды в РПЛ. Петербуржцы могут отпраздновать титул уже сегодня, если обыграют в 28-м туре «Локомотив».

«К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России!

Поймите, матч пройдeт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг матча, а самое главное – команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников – меня в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда – она из Санкт-Петербурга», – убежден чех.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Петржела Властимил
Комментарии (10)
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_Marqella_
1619954562
Прав Петержела !!! Молодец !!!
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Дедуктор
1619955454
Именно! Вся прогрессивная общественность сегодня за Зенит. По двум, как бы, независимыс причинам. Во-первых, все приличные люди поддерживают Зенит. И ждут третьего подряд чемпионства. А во-вторых, надо дать шанс свинарчукам за пропуск в ЛЧ побороться. Свинарчуки, всяко разно, лучше и перспективнее скучного и трусоватого Локо, который играет вторым номером со всеми, независимо от класса соперника. Такой Локо, конечно, не опозорится в Европе. Но и лавров не снискает, точно.
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Дедуктор
1619955634
Кстати, Петржеле респект. При нем Зенит играл в очень симпатичную игру. И немало европобед добыл над весьма приличными соперниками.
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cheser1970
1619957443
Петержеле респект и уважуха при нём атака была сумашедшей но оборона так себе и он вывел Зенит на евро уровень Всех с Праздником Христос воскресе
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Hektor 84
1620043511
Деньги кончились и постоянно пытается о себе напомнить
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