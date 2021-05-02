Петржела: «Точно уверен, что «Зенит» сегодня победит «Локомотив» и станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в победе команды в РПЛ. Петербуржцы могут отпраздновать титул уже сегодня, если обыграют в 28-м туре «Локомотив».

«К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России!

Поймите, матч пройдeт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг матча, а самое главное – команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников – меня в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда – она из Санкт-Петербурга», – убежден чех.