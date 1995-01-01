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    Петржела: «Точно уверен, что «Зенит» сегодня победит «Локомотив» и станет чемпионом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в победе команды в РПЛ. Петербуржцы могут отпраздновать титул уже сегодня, если обыграют в 28-м туре «Локомотив».

    «К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России!

    Поймите, матч пройдeт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг матча, а самое главное – команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников – меня в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда – она из Санкт-Петербурга», – убежден чех.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +188

      cheser1970 20 минут назад

      Петержеле респект и уважуха при нём атака была сумашедшей но оборона так себе и он вывел Зенит на евро уровень Всех с Праздником Христос воскресе

      0
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      Рейтинг: +2362

      Дедуктор 50 минут назад

      Кстати, Петржеле респект. При нем Зенит играл в очень симпатичную игру. И немало европобед добыл над весьма приличными соперниками.

      0
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      Рейтинг: +2362

      Дедуктор 53 минуты назад

      Именно! Вся прогрессивная общественность сегодня за Зенит. По двум, как бы, независимыс причинам. Во-первых, все приличные люди поддерживают Зенит. И ждут третьего подряд чемпионства. А во-вторых, надо дать шанс свинарчукам за пропуск в ЛЧ побороться. Свинарчуки, всяко разно, лучше и перспективнее скучного и трусоватого Локо, который играет вторым номером со всеми, независимо от класса соперника. Такой Локо, конечно, не опозорится в Европе. Но и лавров не снискает, точно.

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      Рейтинг: +2930

      _Marqella_ 1 час назад

      Прав Петержела !!! Молодец !!!

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