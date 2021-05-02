«Р-Спорт»: «Зенит» на сегодня заказал чемпионский банкет

С любимым блюдом синита - жареными бакланами. Я думаю, банкет был заказан еще до первого тура.
«Зенит» планирует отпраздновать чемпионство уже сегодня, 2 мая. Для этого команде нужно обыграть дома «Локомотив» в 28-м туре РПЛ.
«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и СКА кафе», – сообщил источник.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- На матч привезут чемпионский кубок РПЛ.
- У «Локомотива» 11 побед подряд.
«Зенит» – «Локомотив»: москвичи не проиграли четыре очных матча РПЛ подряд