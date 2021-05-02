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    «Р-Спорт»: «Зенит» на сегодня заказал чемпионский банкет

    «Зенит» планирует отпраздновать чемпионство уже сегодня, 2 мая. Для этого команде нужно обыграть дома «Локомотив» в 28-м туре РПЛ.

    «Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и СКА кафе», – сообщил источник.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +7866

      NewLife 16 минут назад

      С любимым блюдом синита - жареными бакланами. Я думаю, банкет был заказан еще до первого тура.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4814

      mamba9090909 > NewLife 7 минут назад

      Неправильно думаешь. Банкет заказан после 19 тура. А любимое блюдо - отбивная из свинины и свиные рёбрышки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7866

      NewLife > mamba9090909 5 минут назад

      Оздоева насильно кормите ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +21721

      silver29 > NewLife 3 минуты назад

      Азмун просто обожает сало, шлюбе тоже белок не помешает для самозанятости.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9609

      BRO_football 19 минут назад

      Почему бы и нет. Даже если проиграют Локомотиву, то ничто не помешает Зениту набрать 4 очка в мачтах с Уфой и Тамбовом. Поздравляю. Зенит - чемпион! Единственная команда, которая провела более-менее стабильно весь чемпионат. А на остальные российские клубы просто страшно смотреть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21721

      silver29 > BRO_football 16 минут назад

      Чем тебе Локомотив Николича страшен ? Если бы ты смотрел евроигры, а не лизал немытым, то знал они там выступили лучше и достойней.

      3
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      Рейтинг: +9609

      BRO_football > silver29 6 минут назад

      Локомотив Николича хорошо стал играть только после зимней паузы. А всё, что было до зимней паузы - ужасно. Сам зайди и посмотри какие результаты были у Локомотива.
      Не знаю почему ты внезапно вспомнил про еврокубки. Я только про РПЛ говорил.

      0
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      Рейтинг: +23923

      пьяныйхоровод 21 минуту назад

      Как заказали так и отменить можно . Лучше с серёдке мая погудим - там и погодка по-лучшее будет .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23923

      пьяныйхоровод 23 минуты назад

      ....сообщил источник . Какой б.л.я. источник ? "Источник" мясокомбинатовской пресслужбы ?

      0
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      Рейтинг: +21721

      silver29 > пьяныйхоровод 22 минуты назад

      поломой из кафе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21961

      Боцман59rus > silver29 16 минут назад

      Плюс сами помочь, или сам справляешься

      0
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      Рейтинг: +2923

      _Marqella_ 28 минут назад

      Зенит чемпион !!!!! Урррааа!!!!

      1
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      Рейтинг: +3040

      Semenycch > _Marqella_ 4 минуты назад

      Может пора голову лечить?

      0
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      Рейтинг: +4600

      Давид59 29 минут назад

      Не стать чемпионом в этом году очень сложно (остались игры с Уфой и Тамбовом). Но приятней сделать это дома и с прямым конкурентом. Даёшь чемпионский матч!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21721

      silver29 31 минуту назад

      Рано, еще не перепрыгнули, может протухнуть пока ждут.

      3
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      Рейтинг: +3361

      Черкизовский Кот 31 минуту назад

      Только зря продукты испортятся. Чемпионами они станут, но не сегодня. Вперёд, ЛОКО!!!

      3
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      Рейтинг: +979

      Красногорск_Фан > Черкизовский Кот 28 минут назад

      Опять же - печень им спасибо скажет что не посадили за майские )). Согласен на все 100. Верим в нашу команду!

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      Рейтинг: +21721

      silver29 > Красногорск_Фан 24 минуты назад

      бухнут как обычно, за контейнерами паленки, но позже, а сегодня Николич и его команда за роялем. Локо болеем за Вас !

      3
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      Рейтинг: +17260

      vladimir-7 41 минуту назад

      Сомнений нет, что Зенит будет чемпионом России по футболу, но зачем опережать события, приятнее отмечать победу после награждения.

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      Рейтинг: +12648

      Garrincha58 44 минуты назад

      банкет на природе, а где это тайна

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