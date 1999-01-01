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    «Зенит» – «Локомотив»: москвичи не проиграли четыре очных матча РПЛ подряд

    В 19:00 по Москве начнется матч 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Москвичи не проигрывают сопернику четыре встречи чемпионата подряд.

    В случае победы «Зенит» оформит третий чемпионский титул подряд.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
    • На матч привезут чемпионский кубок РПЛ.
    • У «Локомотива» 11 побед подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +979

      Красногорск_Фан 40 минут назад

      Как минимум, надеюсь что игра не будет закрытой, судейство порядочным. Жду от матча прежде всего яркой, запоминающейся игры. Кто сильнее сегодня - выяснится на поле, после финального свистка.

      0
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      Рейтинг: +7065

      житель СПб 1 час назад

      Пора эту статистику менять!

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      Рейтинг: +979

      Красногорск_Фан > житель СПб 49 минут назад

      На основании чего? Зенит настолько превосходит Локомотив? Ну вряд ли. Вы еще замахнитесь на статистику с Ман Сити и Барселоной )) Ага .

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      Рейтинг: +1054

      Кронштадт65 > Красногорск_Фан 26 минут назад

      из 4 игр 3 ничьи 1поражение, Локомотив настолько превосходит Зенит?

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      Рейтинг: +979

      Красногорск_Фан > Кронштадт65 18 минут назад

      Так это откуда отсчет вести. Почему не посчитали 5-ю и 7-ю где выиграл Локомотив. И 6-ю где команды сыграли вничью. А также 10 и 11 где снова выиграл Локомотив. (беру сводно РПЛ и кубок и суперкубок если че). Скажу так. На части этих игр я был. И то одни побеждают, то другие. Нет какого то феерического разрыва. Кто настроен лучше конкретно сегодня

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