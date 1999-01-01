«Зенит» – «Локомотив»: москвичи не проиграли четыре очных матча РПЛ подряд

В 19:00 по Москве начнется матч 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Москвичи не проигрывают сопернику четыре встречи чемпионата подряд.

В случае победы «Зенит» оформит третий чемпионский титул подряд.