«Зенит» – «Локомотив»: москвичи не проиграли четыре очных матча РПЛ подряд

Как минимум, надеюсь что игра не будет закрытой, судейство порядочным. Жду от матча прежде всего яркой, запоминающейся игры. Кто сильнее сегодня - выяснится на поле, после финального свистка.
В 19:00 по Москве начнется матч 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Москвичи не проигрывают сопернику четыре встречи чемпионата подряд.
В случае победы «Зенит» оформит третий чемпионский титул подряд.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- На матч привезут чемпионский кубок РПЛ.
- У «Локомотива» 11 побед подряд.