На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы

Чемпионский кубок РПЛ будет доставлен в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», сообщает ТАСС.

Если «Зенит» обыграет «Локомотив», кубок будет вручен клубу из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака опережает московский клуб на шесть очков и в случае победы досрочно станет чемпионом.