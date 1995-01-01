На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы

Да, уж. Наикрутейший матч будет. Делайте ставки. Я - за Зенит. Вся прогрессивная общественность будет за Зенит. А вместе с ними и все гламурные подонки из бригады свинарчуков тоже за Зенит "топить" будут. Сам Фердыщенко со своей (как её) за Зенит "кулачки держать" будет. А у Локо, между тем, шанс есть. Сделать то, о чем всегда несбыточно мечтал Валерон. "33 очка", паньмаишь. Останется ли эта тема несбыточным бредом Валерона? Или Николич "памятник себе создаст"? Ноготворный, так сказать.
Чемпионский кубок РПЛ будет доставлен в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», сообщает ТАСС.
Если «Зенит» обыграет «Локомотив», кубок будет вручен клубу из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака опережает московский клуб на шесть очков и в случае победы досрочно станет чемпионом.
- «Зенит» примет «Локомотив» в воскресенье, 2 мая.
- Клуб из Санкт-Петербурга может в третий раз подряд стать чемпионом России.