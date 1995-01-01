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    На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы

    Чемпионский кубок РПЛ будет доставлен в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ «Зенит»«Локомотив», сообщает ТАСС.

    Если «Зенит» обыграет «Локомотив», кубок будет вручен клубу из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака опережает московский клуб на шесть очков и в случае победы досрочно станет чемпионом.

    • «Зенит» примет «Локомотив» в воскресенье, 2 мая.
    • Клуб из Санкт-Петербурга может в третий раз подряд стать чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии37
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      Рейтинг: +2356

      Дедуктор 49 минут назад

      Да, уж. Наикрутейший матч будет. Делайте ставки. Я - за Зенит. Вся прогрессивная общественность будет за Зенит. А вместе с ними и все гламурные подонки из бригады свинарчуков тоже за Зенит "топить" будут. Сам Фердыщенко со своей (как её) за Зенит "кулачки держать" будет. А у Локо, между тем, шанс есть. Сделать то, о чем всегда несбыточно мечтал Валерон. "33 очка", паньмаишь. Останется ли эта тема несбыточным бредом Валерона? Или Николич "памятник себе создаст"? Ноготворный, так сказать.

      1
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      Рейтинг: +21252

      silver29 > Дедуктор 41 минуту назад

      шваль вроде тебя далеко не прогрессивная общественность, гламурные бомжи расточители бюджета и захребетники, грош цена купленным победам админресурса, чего вы стоите видно по евроматчам. Локо втопчет вас в болотный газон пойдете со стадиона оплеванными и без порезанной сетки ворот.

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      Рейтинг: +2356

      Дедуктор > silver29 34 минуты назад

      Слышь, ублюдок, соблюдай приличия. И почему "вас"-""вы стоите"? Что за обороты неадекватные? Видишь ли, дурачок в чем проблема, то. Наши "втопчут" в газон и вас-свинарчуков, и Зенит, и любой другой клуб из РПЛ и вообще из Восточной Европы. Вам, ублюдкам, до наших - как до Марса. Возможно - дальше.

      0
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      Рейтинг: +21252

      silver29 > Дедуктор 31 минуту назад

      распипа питерская, говендыш мусорный ты про приличие вспомнил ? Утырок зассанный, ваши сбоку будут. Запиши 1-2, я на Локо поставил.

      0
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      Рейтинг: +889

      Пекарь21 > silver29 24 минуты назад

      )))))))))))) Это тоже я ведь,не узнал))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +23825

      пьяныйхоровод > Дедуктор 3 минуты назад

      Кажись накидался "родимый" в тряпки . Словоохотливый через-чур нонче .

      0
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      Рейтинг: +21252

      silver29 1 час назад

      Под никами Пекарь 21, он же Кисюля..................... он же дебил бомжовый, админ закрой этих односложных ушлепков со множеством аккаунтов.

      1
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      Рейтинг: +2616

      PAREVG. 1 час назад

      Везите сразу в офис Миллеру.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21252

      silver29 > PAREVG. 1 час назад

      Зачем, пока не сломают не повезут

      0
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      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > silver29 1 час назад

      Ну, с дуру можно и хрен сломать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +21252

      silver29 > PAREVG. 1 час назад

      А ты разве уже забыл как они уронили кубок и разбили ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > silver29 1 час назад

      Помню, поэтому и говорю, чтобы сразу в офис везли.

      0
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      Рейтинг: +21252

      silver29 > PAREVG. 1 час назад

      обломите их пусть пыль глотают вместо шампанского

      0
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      ...
      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > silver29 1 час назад

      Я не против, но, не в этом матче, так в следующем, один хрен чемпион известен.
      Поэтому, кубок можно уже сейчас отвезти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21252

      silver29 > PAREVG. 1 час назад

      Попробуйте, ваша задача идти к ЛЧ и попутно плюнуть им в кубок. Я в этой встрече за вас.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > silver29 1 час назад

      Спасибо конечно, а что, нет желания Спартак в ЛЧ увидеть???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 > PAREVG. 1 час назад

      Н е г р ы лучше чем ты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21252

      silver29 > PAREVG. 1 час назад

      Честно ? Хочу, но не с этим тренером. Мы уже разыграли путевку в ЛЧ в очной встрече и добили себя Уфой. Так что будет честней увидеть вас там, лично мне работа Николича нравится, жаль если уйдет и состав не сохраните.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > СуперПАВ9 59 минут назад

      Меня твоё мнение не интересует.
      Будь здоров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2616

      PAREVG. > silver29 58 минут назад

      Ну что могу сказать, удачи в следующем сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Да какой к чёрту чемпион ,,, назначенный властью чемпион,,,я даже не про судейство, а просто сколько в Питер государство вкладывает бабла трудно не стать чемпионом , вливай столько бабла допустим в Ростов или Урал так они бы не вылезали бы с первых мест,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2892

      _Marqella_ > Рыжий дьявол 1 час назад

      Во всём мире так...кому то больше,кому то меньше...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21252

      silver29 > _Marqella_ 1 час назад

      ты с ножницами придешь ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23825

      пьяныйхоровод > Рыжий дьявол 1 час назад

      Рыжий чОрт ты .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2394

      Nerlinger > Рыжий дьявол 1 час назад

      Нет уже госуд-ва !!!
      Шайка проходимцев !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18603

      slavutiq70 1 час назад

      Для себя я давно определился , для меня чемпионом является команда поднявшееся выше всех , не считая Зенита(Зенит выступает как бы вне конкурса) так просто справедливо,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1998

      ААМ 1 час назад

      Второго мая узнаем, стоило ли везти чемпионский кубок в Питер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      TERMIK2142 2 часа назад

      Как сказал в свое время один известный всем футболист. Х... Вам!))) 90% страны будет болеть против Зенита все от икоты играть не смогут)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23825

      пьяныйхоровод > TERMIK2142 1 час назад

      А ты сколько от 90% сам занимаешь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +335

      TERMIK2142 > пьяныйхоровод 13 минут назад

      точно число с переписи населения в студию, посчитаем на пальчиках если вы такой дотошный малый

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23825

      пьяныйхоровод > TERMIK2142 5 минут назад

      Так про 90% сначала уточни .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 2 часа назад

      В игре с Локомотивом Зенит не получит чемпионство

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20689

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "народному достоянию" невтерпёж, душонка требует праздника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20098

      bset 2 часа назад

      В 2014 на матче с Динамо тоже собирались становиться чемпионами. А потом так сгорели с 2:4, что аж на поле выбежали))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20098

      bset > bset 2 часа назад

      Ахахаха. А за что дизлайки?) Не было 2:4 против Динамо?) Или может вираж не выбегал на поле и вам потом не выдавали 0:3 и дисквалификацию виража?) Вот вы клоуны)) Продолжайте ставить лайку - прочувствую всю вашу обиду от того сезона))))

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      Рейтинг: +23825

      пьяныйхоровод > bset 1 час назад

      Какую лайку? Белку , Стрелку ?
      Да не будет дисквы больше за фанатьё и "технаря" от московского админресурса. А знаешь почему ? Правильно - гаспромфсёкупил.
      А у тебя самого по-ходу бомбит отчаянно.

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      Рейтинг: +1898

      petrucho-spb > bset 35 минут назад

      Это когда шунин валялся как девочка?)))

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