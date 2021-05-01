Журналист Скира: «Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона. Тренера предложили «Кристал Пэлас»

«Рома» не будет продлевать контракт с главным тренером Паулу Фонсекой. Он покинет клуб по окончании сезона.

«Рома» решила не продлевать Фонсеку с марта. Агент предложил тренера «Кристал Пэлас», который ищет возможную замену Рою Ходжсону», – написал Николо Скира.