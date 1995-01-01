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    Журналист Скира: «Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона. Тренера предложили «Кристал Пэлас»

    «Рома» не будет продлевать контракт с главным тренером Паулу Фонсекой. Он покинет клуб по окончании сезона.

    «Рома» решила не продлевать Фонсеку с марта. Агент предложил тренера «Кристал Пэлас», который ищет возможную замену Рою Ходжсону», – написал Николо Скира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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