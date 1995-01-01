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    Sport Mediaset: «Спартак» пригласит Фонсеку на пост главного тренера

    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может продолжить карьеру в России.

    По информации Sport Mediaset, «Спартак» считает португальца подходящим специалистом для начала нового цикла.

    Источник утверждает, что московский клуб готов сделать предложение Фонсеке.

    • По окончании сезона тренер покинет «Рому» в связи с истечением срока контракта.
    • По аналогичной причине из «Спартака» уйдет Доменико Тедеско.
    • Месяц назад москвичи уже опровергали информацию о приглашении Фонсеки.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4005

      Ганнибал Лектор 7 секунд назад

      Спартаку даже Гвардиола не поможет - Сухина заходит в предбанник судейской и все решает ))

      0
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      Рейтинг: +4354

      hevbn 28 36 минут назад

      А что достаточно интересный вариант , во первых Фонсека хорошо работал на Украине ,а Украинский и Российский футбол не так уж сильно отличается друг от друга по менталитету так уж точно .Так что у Паулу ни каких проблем с этим не должно быть
      , а во вторых Фонсека просто очень даже сильный тренер особенно для России и его результаты и в чемпионатах и в еврокубках об этом говорят .При прочих равных думаю Фонсека будет посильнее тренером чем Тедеско , но я все таки сомневаюсь что Спартаку так уж просто будет нанять португальца , думаю спрос на него будет и в Европе , так что скорей всего вопрос будет в том захочет ли Спартак ему платить ту зарплату которую попросит Фонсека , а попросит он не мало.

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      Рейтинг: +207

      alefreddy > hevbn 28 4 минуты назад

      Достаточно хороший вариант для клуба

      0
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      Рейтинг: +204

      Лфшт 1 час назад

      Ой дрянь

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