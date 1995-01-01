Sport Mediaset: «Спартак» пригласит Фонсеку на пост главного тренера

Спартаку даже Гвардиола не поможет - Сухина заходит в предбанник судейской и все решает ))
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может продолжить карьеру в России.
По информации Sport Mediaset, «Спартак» считает португальца подходящим специалистом для начала нового цикла.
Источник утверждает, что московский клуб готов сделать предложение Фонсеке.
- По окончании сезона тренер покинет «Рому» в связи с истечением срока контракта.
- По аналогичной причине из «Спартака» уйдет Доменико Тедеско.
- Месяц назад москвичи уже опровергали информацию о приглашении Фонсеки.