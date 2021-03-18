«Спартак»: «Даже не рассматривали Фонсеку»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию Tuttomercatoweb, который утверждал, что тренер «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавить московский клуб.
«Спартак не только никогда не обращался к господину Фонсеке по вопросу возможного сотрудничества, но даже не рассматривал его как кандидата в расширенный список потенциальных главных тренеров команды», – сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
- Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
- В списке потенциальных кандидатов на его замену будет не больше пяти фамилий.
Источник: «Спорт-Экспресс»