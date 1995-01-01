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    «Спартак»: «Даже не рассматривали Фонсеку»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию Tuttomercatoweb, который утверждал, что тренер «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавить московский клуб.

    «Спартак не только никогда не обращался к господину Фонсеке по вопросу возможного сотрудничества, но даже не рассматривал его как кандидата в расширенный список потенциальных главных тренеров команды», – сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

    • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
    • В списке потенциальных кандидатов на его замену будет не больше пяти фамилий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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