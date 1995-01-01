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    Чепчугов будет тренироваться с молодежкой «Енисея»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вернется к тренировкам. Он будет работать с молодежной командой «Енисея», сообщил генеральный директор красноярцев Алексей Ивахов.

    «Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой.

    Не смущают ли меня последние события, связанные с Сергеем? Не понимаю, про что вы говорите. Человек обратился к нам, с просьбой дать ему поддержать форму. На данном этапе у нас такая возможность есть», – сказал Ивахов.

    • Чепчугов не играет с 2018 года, когда покинул как раз «Енисей».
    • Вратарь принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • За это время он провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 21 гол.

    Чепчугов: «Возможно, в ближайшее время поговорим с руководством о работе в ЦСКА. Клуб в моем сердце»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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