Чепчугов: «Возможно, в ближайшее время поговорим с руководством о работе в ЦСКА. Клуб в моем сердце»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о съемках в видеоролике клуба, посвященном матчу 23-го тура РПЛ против «Зенита». Также он не исключил, что будет работать в структуре москвичей.

«На съемки промо-ролика меня пригласила Катерина Кирильчева, главный редактор ЦСКА ТВ, девушка с приятным голосом. При поддержке мистера Романа Юрьевича Бабаева.

Я мгновенно откликнулся: когда ЦСКА в твоем сердце, готов на все что угодно! Мы провели добрые полтора часа в приятной атмосфере съемок. Было здорово!

В ближайшее время мы обязательно поговорим с руководством – возможно, о работе в структуре ЦСКА. Я буду счастлив увидеться с ними!», – сказал Чепчугов.