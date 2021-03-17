Чепчугов: «Возможно, в ближайшее время поговорим с руководством о работе в ЦСКА. Клуб в моем сердце»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о съемках в видеоролике клуба, посвященном матчу 23-го тура РПЛ против «Зенита». Также он не исключил, что будет работать в структуре москвичей.
«На съемки промо-ролика меня пригласила Катерина Кирильчева, главный редактор ЦСКА ТВ, девушка с приятным голосом. При поддержке мистера Романа Юрьевича Бабаева.
Я мгновенно откликнулся: когда ЦСКА в твоем сердце, готов на все что угодно! Мы провели добрые полтора часа в приятной атмосфере съемок. Было здорово!
В ближайшее время мы обязательно поговорим с руководством – возможно, о работе в структуре ЦСКА. Я буду счастлив увидеться с ними!», – сказал Чепчугов.
- Вратарь принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- За это время он провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 21 гол.
- Чепчугов завершил карьеру в 2018 году.
Источник: Sport24