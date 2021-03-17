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    Чепчугов: «Возможно, в ближайшее время поговорим с руководством о работе в ЦСКА. Клуб в моем сердце»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о съемках в видеоролике клуба, посвященном матчу 23-го тура РПЛ против «Зенита». Также он не исключил, что будет работать в структуре москвичей.

    «На съемки промо-ролика меня пригласила Катерина Кирильчева, главный редактор ЦСКА ТВ, девушка с приятным голосом. При поддержке мистера Романа Юрьевича Бабаева.

    Я мгновенно откликнулся: когда ЦСКА в твоем сердце, готов на все что угодно! Мы провели добрые полтора часа в приятной атмосфере съемок. Было здорово!

    В ближайшее время мы обязательно поговорим с руководством – возможно, о работе в структуре ЦСКА. Я буду счастлив увидеться с ними!», – сказал Чепчугов.

    • Вратарь принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • За это время он провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 21 гол.
    • Чепчугов завершил карьеру в 2018 году.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      Hektor 84 22 минуты назад

      Бэчеки только больше не жри)))

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