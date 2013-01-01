«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА к матчу с «Зенитом» выпустил видео с Чепчуговым

Мы надеюсь, что не забудете бить по воротам и начнёте играть с первых минут, а не когда петух в задницу клюнет, как с Арсеналом
ЦСКА предварил матч 23-го тура РПЛ против «Зенита» видеоанонсом в инстаграме. В нем снялся экс-вратарь москвичей Сергей Чепчугов.
«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», – написал ЦСКА.
- ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.
- «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает третье место (40 очков).
- Начало игры – в 20:00 по Москве.