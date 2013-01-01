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    «Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА к матчу с «Зенитом» выпустил видео с Чепчуговым

    ЦСКА предварил матч 23-го тура РПЛ против «Зенита» видеоанонсом в инстаграме. В нем снялся экс-вратарь москвичей Сергей Чепчугов.

    «Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», – написал ЦСКА.

    • ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.
    • «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает третье место (40 очков).
    • Начало игры – в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм ЦСКА

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21144

      Боцман59rus 1 час назад

      Мы надеюсь, что не забудете бить по воротам и начнёте играть с первых минут, а не когда петух в задницу клюнет, как с Арсеналом

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