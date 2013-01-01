«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА к матчу с «Зенитом» выпустил видео с Чепчуговым

ЦСКА предварил матч 23-го тура РПЛ против «Зенита» видеоанонсом в инстаграме. В нем снялся экс-вратарь москвичей Сергей Чепчугов.

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», – написал ЦСКА.