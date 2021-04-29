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  • Примера. «Барселона» дома проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на первое место

Примера. «Барселона» дома проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на первое место

29 апреля 2021, 21:53
15

В перенесенном матче 33-го тура Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Гранаде» со счетом 1:2.

На 23-й минуте каталонцы усилиями Лионеля Месси вышли вперед, однако во втором тайме гости ответили двумя голами и одержали волевую победу.

«Барса» имела шанс стать лидером чемпионата, но осталась на третьем месте. «Гранада» закрепилась на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Гранада – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 23; 1:1 – Мачис, 63; 1:2 – Молина, 79.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Гранада
Комментарии (15)
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Октавиус
1619722463
предлагаю отдать чемпионство Севилье, остальные тупо не хотят
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CSKA57
1619722667
За 30 минут до окончания матча думали, что дело сделано... Ни одного хорошего удара по воротам! Позорище!
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Sedoi_Goblin
1619724239
Абалдеть! Ёкарный бабай! Как так-то??
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Юрэс
1619725216
Очередное доказательство, что ЛИГА СТАВОК РУЛИТ!!!!! Какой НАХ СПОРТ
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zigbert
1619725320
Не смотря на значительное преимущество Барселоны Гранада воспользовалась своими моментами. А ведь была такая возможность выйти на первое место.
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DeStar
1619725546
ух ты, офигеть нежданчик. Не только реал порит в ла лиге все подряд. Еще через тур барса атм
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MaxiLeon
1619727145
за бабки что хочешь сделают, букмекрская игра , а не футбол)))
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Красногорск_Фан
1619728859
Раньше говорили твое место у параши, теперь - твое место в суперлиге )) Сколько было воя, что гранды должны играть только между собой. А их делают периодически команды ниже классом. И в этом прелесть футбола. Наверно существуют букмекерские заговоры. Хз. я 2 года не ставлю, мне пофиг. но бывают и честные победы над фаворитами. И это отлично
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portero
1619729991
В этом году Барса такая-никакая...
Ответить
euro9
1619758197
Зарaботок на ставках -> infostavki.ru
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