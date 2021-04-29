Примера. «Барселона» дома проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на первое место

В перенесенном матче 33-го тура Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Гранаде» со счетом 1:2.

На 23-й минуте каталонцы усилиями Лионеля Месси вышли вперед, однако во втором тайме гости ответили двумя голами и одержали волевую победу.

«Барса» имела шанс стать лидером чемпионата, но осталась на третьем месте. «Гранада» закрепилась на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Гранада – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 23; 1:1 – Мачис, 63; 1:2 – Молина, 79.

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