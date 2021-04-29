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    Рамос вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть с «Челси»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос вернулся в общую группу команды.

    Сегодня, 29 апреля, капитан мадридцев принял участие тренировке клуба. Впервые с конца марта он работал вместе с партнерами без ограничений.

    По информации Marca, Рамос может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». Тренерский штаб примет решение по Рамосу после консультации с медицинским персоналом.

    • Испанский защитник не играл из-за мышечной травмы с конца марта.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В текущем сезоне Примеры он провел 15 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: твиттер «Реала»

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