ABC: Рамос готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде.
По информации ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты.
«Реал» по-прежнему планирует предложить Рамосу контракт на один год.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- В текущем сезоне Примеры он провел 15 матчей, забил 2 гола.
Источник: ABC
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