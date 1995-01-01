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    ABC: Рамос готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде.

    По информации ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты.

    «Реал» по-прежнему планирует предложить Рамосу контракт на один год.

    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В текущем сезоне Примеры он провел 15 матчей, забил 2 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2747

      neveldomha 17 минут назад

      Можно пенсионера и до 100 000 евриков в неделю опустить.

      0
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      Рейтинг: +2757

      Dgad 2 часа назад

      Реалу нужно не задумываясь подписывать контракт со своим капитаном, что я думаю они и сделают в ближайшее время

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