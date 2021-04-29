ABC: Рамос готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде.

По информации ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты.

«Реал» по-прежнему планирует предложить Рамосу контракт на один год.