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  • ABC: Рамос готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

ABC: Рамос готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

29 апреля 2021, 13:58
4

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде.

По информации ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт и готов пойти на 10-процентное снижение зарплаты.

«Реал» по-прежнему планирует предложить Рамосу контракт на один год.

  • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
  • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
  • В текущем сезоне Примеры он провел 15 матчей, забил 2 гола.

Источник: ABC

Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона подписчиков.

Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (4)
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Dgad
1619695011
Реалу нужно не задумываясь подписывать контракт со своим капитаном, что я думаю они и сделают в ближайшее время
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neveldomha
1619702217
Можно пенсионера и до 100 000 евриков в неделю опустить.
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Cules2013
1619705571
косметические жертвы
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zigbert
1619714205
Вполне приемлемое снижение. Для Реала надежность в обороне прежде всего.
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