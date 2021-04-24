В ЦСКА опровергли интерес к Перецу

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян не подтвердил информацию о желании клуба усилиться полузащитником «Маккаби» из Тель-Авива Дором Перецом.
Ранее немецкий ресурс Sport1.de сообщил об интересе москвичей к 25-летнему израильтянину.
«Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна», – сказал Мовсесьян.
- Рыночная стоимость Переца – 1,4 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Маккаби» 45 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
Источник: Sport24