В ЦСКА опровергли интерес к Перецу

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян не подтвердил информацию о желании клуба усилиться полузащитником «Маккаби» из Тель-Авива Дором Перецом.

Ранее немецкий ресурс Sport1.de сообщил об интересе москвичей к 25-летнему израильтянину.

«Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна», – сказал Мовсесьян.