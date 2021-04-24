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    В ЦСКА опровергли интерес к Перецу

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян не подтвердил информацию о желании клуба усилиться полузащитником «Маккаби» из Тель-Авива Дором Перецом.

    Ранее немецкий ресурс Sport1.de сообщил об интересе москвичей к 25-летнему израильтянину.

    «Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна», – сказал Мовсесьян.

    • Рыночная стоимость Переца – 1,4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Маккаби» 45 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: Sport24

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