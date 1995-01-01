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    Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу», «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» и другие результаты

    Завершились четыре субботних матча 31-го тура немецкой Бундеслиги.

    Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург» благодаря дублю Эрлинга Холанда.

    «Бавария» потерпела гостевое поражение от «Майнца», забив единственный гол только на 95-й минуте – отличился Роберт Левандовски.

    Хет-трик финского форварда Йоэля Похьянпало принес «Униону» домашнюю победу над «Вердером».

    «Фрайбург» и «Хоффенхайм» поделили очки – ничья 1:1.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

    Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Холанд, 12; 0:2 – Холанд, 68.

    Удаление: нет – Беллингем, 59.

    Майнц – Бавария – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Буркардт, 3; 2:0 – Квайсон, 37; 2:1 – Левандовски, 90+5.

    Унион – Вердер – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Похьянпало, 50; 2:0 – Похьянпало, 53; 3:0 – Похьянпало, 67; 3:1 – Гебре Селасси, 82.

    Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 40; 1:1 – Грифо (с пенальти), 81.

    Календарь Бундеслиги

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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