УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

Сегодня, 23 апреля, на заседании исполнительного комитета УЕФА рассматривалось возможное введение санкций против клубов-основателей Суперлиги.

Как пишет AS, было решено не наказывать 12 участников нового турнира, большинство из которых уже вышли из состава учредителей.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов по этому поводу.