УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

Сегодня, 23 апреля, на заседании исполнительного комитета УЕФА рассматривалось возможное введение санкций против клубов-основателей Суперлиги.
Как пишет AS, было решено не наказывать 12 участников нового турнира, большинство из которых уже вышли из состава учредителей.
«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.
Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов по этому поводу.
- Участвовать в Суперлиге планировали «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Проект был приостановлен спустя двое суток после старта.
Источник: Твиттер Ассоциации европейских клубов