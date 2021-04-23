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    УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

    Сегодня, 23 апреля, на заседании исполнительного комитета УЕФА рассматривалось возможное введение санкций против клубов-основателей Суперлиги.

    Как пишет AS, было решено не наказывать 12 участников нового турнира, большинство из которых уже вышли из состава учредителей.

    «После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

    Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов по этому поводу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ассоциации европейских клубов

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3607

      mutabor0992 21 минуту назад

      А зря!

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      Рейтинг: +11819

      Skull_Boy 34 минуты назад

      А за что их наказывать, за то что они не хотят играть с подвалами и зарабатывать сами, а не кому то выручку отдавать

      1
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      Рейтинг: +2585

      Питерский князь > Skull_Boy 3 минуты назад

      Потому что у тебя мозгов нет, вот и не хотят наказывать, всё равно не поймешь.
      Рот и жёпу помой и вперед в Америку.

      -1
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