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УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

23 апреля 2021, 15:00
5

Сегодня, 23 апреля, на заседании исполнительного комитета УЕФА рассматривалось возможное введение санкций против клубов-основателей Суперлиги.

Как пишет AS, было решено не наказывать 12 участников нового турнира, большинство из которых уже вышли из состава учредителей.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов по этому поводу.

Источник: Твиттер Ассоциации европейских клубов
Европа
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1619181662
А за что их наказывать, за то что они не хотят играть с подвалами и зарабатывать сами, а не кому то выручку отдавать
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mutabor0992
1619182431
А зря!
Ответить
valiknavashinsky
1619190499
ПРИССАЛА УЕФА!!!ХА-ХА-ХА!!!
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DeStar
1619190632
ну как и предполагалось
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