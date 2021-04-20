Раньери – о Суперлиге: «Мне очень грустно. Мы потеряем такие истории, как победа «Лестера» в АПЛ. Надеюсь, УЕФА это остановит»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери против создания европейской Суперлиги. Он надеется на УЕФА.

«Мне очень грустно. Суперлига – очень плохо. Надеюсь, УЕФА остановит это. История «Лестера» была чем-то особенным, и мы потеряем такие истории. Я помню, как индийцы, англичане совместно праздновали тот успех», – сказал Раньери.

«Лестер» взял АПЛ в сезоне-2015/16.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»