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    Раньери – о Суперлиге: «Мне очень грустно. Мы потеряем такие истории, как победа «Лестера» в АПЛ. Надеюсь, УЕФА это остановит»

    Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери против создания европейской Суперлиги. Он надеется на УЕФА.

    «Мне очень грустно. Суперлига – очень плохо. Надеюсь, УЕФА остановит это. История «Лестера» была чем-то особенным, и мы потеряем такие истории. Я помню, как индийцы, англичане совместно праздновали тот успех», – сказал Раньери.

    • «Лестер» взял АПЛ в сезоне-2015/16.
    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1048

      Maxi_7 48 минут назад

      Начинаются подмены понятий... популизмы... когда там в последний раз Лестер в ЛЧ побеждал или какая-то команда кроме этих 12 топов?) Правильно - 2004 г - Порту. Дальше думайте сами.

      1
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      Рейтинг: +485

      SuperNils 55 минут назад

      Каким образом мы "потеряем такие истории"? У нас из памяти сотрут победу Лестера, что ли? Они там совсем с ума посходили что ли?

      2
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      Рейтинг: -1875

      Вот оно чё Михалыч > SuperNils 2 минуты назад

      Он имеет ввиду что не гранды потеряют часть стимула бороться за первые места в национальных чемпионатах.Ведь первые места это участие в ЛЧ и ЛЕ . А если будет Суперлига, то ЛЧ и ЛЕ потеряют свою значимость , в том числе и финансовую награду которую получали клубы по мере продвижения в еврокубках......
      Поэтому -- ""потеряем такие истории"...Ведь победа Лестера это была такая крутая сенсация, такая интрига, что за ней следили по всему миру..Многие праздновали это событие, говоря ---"...вот смотрите, малоизвестный клуб обошел грандов с их сотнями миллионов в бюджете...Не все решают огромные деньги."
      А Суперлига -- это междусобойчик богатеньких клубов, в котором никогда не будет таких ярких событий как например Барселона - Рубин 1-2 или БАТЭ -Бавария 3-1. Или возможность болельщикам Локо увидеть с трибун игру Роналду в Москве ну и т.д. Будет Суперлига - не будет всего этого.А ведь именно такие события делают футбол таким ярким и увлекательным.

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      Рейтинг: +155

      MrZLOba 58 минут назад

      Как это связанно если суперлига не планирует сниматься с внутренних лиг???

      2
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      Рейтинг: +2633

      AZ > MrZLOba 54 минуты назад

      их автоматом УЕФА не допустит до внутренних чемпионатов

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