Раньери – о Суперлиге: «Мне очень грустно. Мы потеряем такие истории, как победа «Лестера» в АПЛ. Надеюсь, УЕФА это остановит»

Начинаются подмены понятий... популизмы... когда там в последний раз Лестер в ЛЧ побеждал или какая-то команда кроме этих 12 топов?) Правильно - 2004 г - Порту. Дальше думайте сами.
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери против создания европейской Суперлиги. Он надеется на УЕФА.
«Мне очень грустно. Суперлига – очень плохо. Надеюсь, УЕФА остановит это. История «Лестера» была чем-то особенным, и мы потеряем такие истории. Я помню, как индийцы, англичане совместно праздновали тот успех», – сказал Раньери.
- «Лестер» взял АПЛ в сезоне-2015/16.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»
Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»
Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»
Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»
ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»