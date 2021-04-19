ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

В ФИФА отреагировали на официальное создание Суперлиги Европы.
«Отвечая на запросы СМИ, ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола – основная задача ФИФА.
На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов.
Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.
На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию «закрытой европейской лиги» за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.
ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности.
ФИФА, разумеется, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола», – говорится в заявлении.
- Свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.