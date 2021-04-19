Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

19 апреля 2021, 08:23
3

В ФИФА отреагировали на официальное создание Суперлиги Европы.

«Отвечая на запросы СМИ, ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола – основная задача ФИФА.

На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов.

Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию «закрытой европейской лиги» за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности.

ФИФА, разумеется, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола», – говорится в заявлении.

Источник: Sky Sports
Европа
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хейтер Аларм
1618814745
Естественно неодобрительное, ведь в таком случае ФИФА отрывается от кормушки
Ответить
Давид59
1618815266
Перевожу на русский. ФИФА выступает за направление всех денежных потоков только через них.
Ответить
maygli
1618937199
Очень обтекаемо и мягко ни как Чеферин. )))
Ответить
Главные новости
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
175
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+