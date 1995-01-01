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    ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

    В ФИФА отреагировали на официальное создание Суперлиги Европы.

    «Отвечая на запросы СМИ, ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола – основная задача ФИФА.

    На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов.

    Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

    На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию «закрытой европейской лиги» за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.

    ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности.

    ФИФА, разумеется, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола», – говорится в заявлении.

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    Источник: Sky Sports

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