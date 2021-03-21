Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инициативу Арсена Венгера проводить ЧМ и Евро не раз в четыре года, как сейчас, а раз в два года. Функционер не стал отвергать идею.

«Мы должны быть открыты для всех, для всего, для каждого предложения, каждой идеи.

Арсен Венгер – не только успешный и блестящий тренер, он еще и профессор футбола. Мы будем обсуждать и обсуждать календарь, начиная с этого момента, потому что нам нужно прийти к решению в ближайшие несколько месяцев, чем скорее, тем лучше, к концу года или в течение следующего года, чтобы все могли планировать», – цитирует Инфантино «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN.