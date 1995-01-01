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    УЕФА: «Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные»

    Президент УЕФА Александер Чеферин официально заявил, что футболисты европейской Суперлиги не смогут выступать за сборные. Об этом он сказал на текущем конгрессе УЕФА в Монтре.

    «Наша игра превратилась в величайший вид спорта в мире, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. Мы не позволим этому измениться. Никогда, никогда. Мы призываем любителей футбола во всeм мире, коих миллионы, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, поскольку мы делаем всe, что в наших силах, чтобы эта затея никогда не увенчалась успехом.

    Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», – сказал Чеферин.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12543

      Garrincha58 5 минут назад

      кто то просто всё сделал придумали коронавирус а этим подчинить людей теперь спорт потом ещё чего нибудь придумают всё это кучка мультимиллиардеров берёт потихоньку власть в свои руки без видимых усилий и не надо войн и революций недаром уже не один десяток лет говорят что спорт и политика взаимосвязаны хотя многие твердят мол спорт вне политики оказывается нет и всё это началось после санкций против русских спортсменов после Сочи и продолжается по сей день а кто в этом заинтересован сами все знаете в первую очередь США если ФИФА и УЕФА станут чинить препоны Суперлиге то и против них будут введены жёсткие санкции и неизвестно как и всё это закончится судами или сроками как это было с Блаттером и Платини

      1
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      Рейтинг: +12543

      Garrincha58 18 минут назад

      всё это будет не законно и футболист подаст иск в спортивный арбитраж и выиграет дело так что Суперлига точно состоится в намеченные сроки, а что будет дальше покажет время

      0
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      Рейтинг: +8150

      NewLife 21 минуту назад

      Чувствую, начнется скоро судебная тугамутина между Пересом/Аньелли и УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +12543

      Garrincha58 > NewLife 17 минут назад

      это точно

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      Рейтинг: +276

      PahaSpartak 25 минут назад

      Что-то мне эта риторика напоминает....................

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      Рейтинг: +9755

      Hektor 84 27 минут назад

      Ультиматумом ничего не добиться! Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Тем более обе стороны знают чего хотят, осталось только расставить точки.

      2
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      Рейтинг: +19977

      bset 31 минуту назад

      Я не поддерживаю создание Суперлиги, но слова УЕФА звучат просто как популизм без конкретных действий. Такой запрет просто незаконен. Ну игнорируйте вы новый турнир. Все, нет его, не официальные матчи, а товарищеские (или контрольные). Просто клубы отказались участвовать в еврокубках (имеют право) и освободившиеся окна тратят на свое усмотрение. Как это все может быть причиной для запрета игрокам выступать за сборные? У нас даже футболистам без клуба можно выступать. Даже мне можно выступать, если меня вдруг вызовут, хоть я ни одного даже любительского матча не провел, но имею российский паспорт и не заигран за любую другую сборную. В общем, все это чушь. Если Суперлига действительно будет разыгрываться, на матчах сборной это никак не скажется. На клубных чемпионатах может быть, и то я сомневаюсь, что лиги пойдут на исключение своих топовых клубов, а на сборных точно не скажется.

      3
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      Рейтинг: +20865

      silver29 49 минут назад

      Вот тут не понятно? Одно дело делить деньги, а совсем другое это увязывать с личными обидами чиновников УЕФА. Какое им дело где играют игроки, это суверенное дело каждого государства решать кто будет представлять из игроков на международных соревнованиях. ФИФА и УЕФА допрыгаются в противостоянии, что будет создан новый турнир вместо чемпионатов ((((

      8
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      Рейтинг: +8150

      NewLife > silver29 38 минут назад

      Игроков в сборные делегируют клубы, и они могут отказать нац федерации в этом, если их так собираются опускать по деньгам, и федерации поймут, что им не на что будет жить и сами начнут бойкотировать эту губительную для футбола затею. С чего ты взял, что у чиновников УЕФА есть какие-то личные обиды ? Скорее наоборот, Чеферин и Аньелли были друзьями, и Аньелли втихаря предал эту дружбу, наврав Чеферину, что он не собирает суперлигу.

      1
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      Рейтинг: +20865

      silver29 > NewLife 33 минуты назад

      Пример не корректный взятый из хоккейной лиги НХЛ. Это там клуб решает отпустить или нет ибо заработок игрока и страховка на случай травмы, это там профессиональный приоритет лиги выше чем ЧМ. Не знаю ни одного примера в футболе, когда клуб не отпускал игрока в сборную ???? Тут скорей всего клуб нарвется на неприятности со стороны национальных комитетов. Повторю, не вижу логики увязывания игры игроков в Суперлиге, они не владельцы клубов и у них контракт.

      6
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      Рейтинг: +12974

      JTherry > silver29 9 минут назад

      так новый турнир уже почти готов - Суперлига) другое дело - чемпионаты мира и Европы, которые многие считают устаревшими по своей сути, особенно случайной турнирной сеткой, которая к чемпионству приводит такие же случайные команды, которым больше повезло... в интересное время мы живем)) конфликт должен разрешиться за столом переговоров...

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 53 минуты назад

      Умное решение, ничего не скажешь... всем итак уже плевать на грядущие Евро( так как болельщиков не будет и большинство стран не будут открывать границы) и ЧМ в Катаре который итак большинство стран хотели бойкотировать, а сейчас все сборные лишатся всех топовых футболистов ради которых это "зрелище" можно было бы хоть как-то смотреть по телевизору... мда... УЕФА мастера по забиванию гвоздей в крышку собственного гроба... пора петь панихиду.

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      Рейтинг: +12974

      JTherry > Maxi_7 30 минут назад

      насколько решение "умное" покажет время, пока что наблюдается конфликт интересов УЕФА, ФИФА и Суперлиги... клубам Суперлиги спонсор предложил фактически уйти от долгов, которые имеют практически все 12 клубов... УЕФА и лично Чеферин, не пожелало пойти навстречу этим клубам при распределении денег от игр в ЛЧ, теперь пожинают "плоды" своей бездарной деятельности...

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 > JTherry 26 минут назад

      Уверен, никто с УЕФА изначально не хотел идти ни на какие сделки и ни на какие перераспределения доходов от ЛЧ, потому что условные 40% в любом случае забирала бы УЕФА как организатор... клубы просто решили что хотят вести бизнес без посредников и сами могут организовать турнир, не платя "дяде", от которого никакого толку...

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      Рейтинг: +12974

      JTherry > Maxi_7 21 минуту назад

      а ведь логично было пригласить спонсором ЛЧ тот самый банк, и увеличить доходы этим 12 клубам, чтобы не упускать их из своего управления УЕФА... запреты и угрозы не приведут ни к чему, только усилят желание отторжения от такого "грозного" посредника...

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 > JTherry 18 минут назад

      Да хоть 10 таких банков они бы пригласили и денег бы хватало за пояс... тут дело принципа а не в количестве денег, какие бы спонсоры не пришли, все равно УЕФА треть или четверть забирала бы себе... сейчас клубы набрали силу, влияние и решили, что могут избавиться от столь неудобной "прокладки", посмотрим что из этого выйдет.

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