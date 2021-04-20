УЕФА: «Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные»

Президент УЕФА Александер Чеферин официально заявил, что футболисты европейской Суперлиги не смогут выступать за сборные. Об этом он сказал на текущем конгрессе УЕФА в Монтре.

«Наша игра превратилась в величайший вид спорта в мире, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. Мы не позволим этому измениться. Никогда, никогда. Мы призываем любителей футбола во всeм мире, коих миллионы, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, поскольку мы делаем всe, что в наших силах, чтобы эта затея никогда не увенчалась успехом.

Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», – сказал Чеферин.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

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