Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА: «Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные»

20 апреля 2021, 14:09
30

Президент УЕФА Александер Чеферин официально заявил, что футболисты европейской Суперлиги не смогут выступать за сборные. Об этом он сказал на текущем конгрессе УЕФА в Монтре.

«Наша игра превратилась в величайший вид спорта в мире, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. Мы не позволим этому измениться. Никогда, никогда. Мы призываем любителей футбола во всeм мире, коих миллионы, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, поскольку мы делаем всe, что в наших силах, чтобы эта затея никогда не увенчалась успехом.

Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», – сказал Чеферин.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

Источник: «Чемпионат»
Весь мир Чеферин Александер
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1618917551
Умное решение, ничего не скажешь... всем итак уже плевать на грядущие Евро( так как болельщиков не будет и большинство стран не будут открывать границы) и ЧМ в Катаре который итак большинство стран хотели бойкотировать, а сейчас все сборные лишатся всех топовых футболистов ради которых это "зрелище" можно было бы хоть как-то смотреть по телевизору... мда... УЕФА мастера по забиванию гвоздей в крышку собственного гроба... пора петь панихиду.
Ответить
Hektor 84
1618919087
Ультиматумом ничего не добиться! Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Тем более обе стороны знают чего хотят, осталось только расставить точки.
Ответить
NewLife
1618919469
Чувствую, начнется скоро судебная тугамутина между Пересом/Аньелли и УЕФА.
Ответить
Garrincha58
1618919643
всё это будет не законно и футболист подаст иск в спортивный арбитраж и выиграет дело так что Суперлига точно состоится в намеченные сроки, а что будет дальше покажет время
Ответить
vladik12
1618920925
Вы предали футбол ради лаве. Горите в аду, демоны.
Ответить
Cules2013
1618921969
Обидно, что игроки и болельщики стали меж двух огней. По-моему, это нелогично, если не сказать, что афигенно нагло, послать на 3 буквы УЕФА и ФИФА, но при этом не отказываться от турниров и инфраструктуры под её эгидой. Ну раз вы сами по себе, так и турниры вам наши не нужны. Напомню, что футболисты - это наёмные рабочие клубов, и все решения, которые принимает руководство клуба отражается на игроках. Игрок имеет контракт и обязанности перед клубом. Поэтому нарушают их права не УЕФА и ФИФА, а руководство клубов, которое в одностороннем порядке приняло решение отколоться от УЕФА. И в суд игроки должны именно на свои клубы подавать.
Ответить
vladik12
1618922115
Старому Пересу давно пора дома на печи сидеть, нянчить внуков, а не ломать мир футбола.
Ответить
portero
1618922753
Теперь можно писать мнения многих экспертов на тему СЛ ...
Ответить
JTherry
1618923637
по данным ESPN, несмотря на угрозы от УЕФА, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме... и на том спасибо))
Ответить
Snek
1618926765
А почему не сделать Суперлиге статус товарищеской? И пусть эти "топы" делают, что хотят. Неужели нельзя договориться? В текущей ситуации УЕФА ничем не лучше этих "топов".
Ответить
Главные новости
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
1
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
10
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
29
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
29
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+