Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

Радиола, ты торопишь события. УЕФА десятками лет выстраивали систему, а тут некоторые выскочки, почувствовав вкус больших денег, решили ее поломать. Хосеп, в 2025 году ты будешь проситься на пост главного тренера Гранады, но не факт что тебя возьмут. Бабло не всегда побеждает добро)...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в создании Суперлиги виноват в том числе УЕФА. Ему следовало больше контактировать с клубами-интересантами, считает испанец.
«Создатели Суперлиги должны прояснить, почему они приняли решение об ее учреждении. Каждый преследует свои интересы.
УЕФА и АПЛ тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать с клубами раньше», – сказал Гвардиола.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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