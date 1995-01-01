Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в создании Суперлиги виноват в том числе УЕФА. Ему следовало больше контактировать с клубами-интересантами, считает испанец.

    «Создатели Суперлиги должны прояснить, почему они приняли решение об ее учреждении. Каждый преследует свои интересы.

    УЕФА и АПЛ тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать с клубами раньше», – сказал Гвардиола.

    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

    ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +948

      Радио1000шумеров 43 минуты назад

      Радиола, ты торопишь события. УЕФА десятками лет выстраивали систему, а тут некоторые выскочки, почувствовав вкус больших денег, решили ее поломать. Хосеп, в 2025 году ты будешь проситься на пост главного тренера Гранады, но не факт что тебя возьмут. Бабло не всегда побеждает добро)...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru