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  • Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

20 апреля 2021, 17:08
9

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в создании Суперлиги виноват в том числе УЕФА. Ему следовало больше контактировать с клубами-интересантами, считает испанец.

«Создатели Суперлиги должны прояснить, почему они приняли решение об ее учреждении. Каждый преследует свои интересы.

УЕФА и АПЛ тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать с клубами раньше», – сказал Гвардиола.

  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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Источник: Express
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (9)
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zenitforever2015
1618936654
Хосеп грибов поганых объелся , вот и несёт всякую ....
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absent32
1618938052
не считаю, что УЕФА потерпел неудачу... просто богачи думают что сломают систему в одночасье, что через пару лет весь футбольный мир будет поклоняться им и благодарить за революцию. каждая революция ведет к краху одной из систем. но к счастью сторонников УЕФА больше - и как говорил известный всем персонаж, что сила в правде, а не в деньгах!!!
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Garrincha58
1618938435
Понятно Пеп хочет ещё больше навариться на этом и теперь в Суперлиге не будет ФФП и он сможет тратить деньги хозяев клуба ещё больше потому что ему не достаточно иметь нынешний звёздный состав ему нужны все которые есть в футболе и тогда может быть он наконец то выиграет ЛЧ после того как именно Месси и Хави выиграли а не он как тренер
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kachan63
1618940495
..."УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать с клубами раньше», – сказал Гвардиола." Фигню несёт! Уже лет тридцать УЕФА только и делает, что прогибается под топ-клубы. Другое дело, что реформировать ЛЧ надо было раньше, а не к 2024 году. И загнивать ЛЧ начала, когда в ней появились не-чемпионы.
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Лфшт
1618942471
Пеп ты лысый кончееный подлизун и урод.
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neveldomha
1618983516
Хосеп, ты не прав. Право голоса для любого клуба в системе УЕФА должно быть равным для всех. Причем политика сдержек и противовесов в отношении богатых клубов нужна именно для того, чтобы топ клубы не борзели, а футбол в целом развивался. И жесткая финансовая политика УЕФА стоит на том, чтобы вот это, хоть какое то равенство, работало. Если Мансити платит тебе 23 ляма в год и ты хочешь большего, хотя куда уже больше, даже в условиях международного финансового кризиса, то ты долбанный кретин. УЕФА тебе в этом не поможет.
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