Гвардиола: «В вопросе Суперлиги УЕФА потерпел неудачу. Нужно было раньше взаимодействовать с клубами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что в создании Суперлиги виноват в том числе УЕФА. Ему следовало больше контактировать с клубами-интересантами, считает испанец.

«Создатели Суперлиги должны прояснить, почему они приняли решение об ее учреждении. Каждый преследует свои интересы.

УЕФА и АПЛ тоже заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать с клубами раньше», – сказал Гвардиола.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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