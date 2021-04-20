Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с идеей создания европейской Суперлиги. При этом его клуб туда вошел.

«Спорт не спорт, когда успех гарантирован, когда нет связи между затраченным усилием и вознаграждением. Это не спорт, когда не важно, проиграешь ты или нет.

Это несправедливо, если команды борются на вершине без квалификации», – сказал Гвардиола.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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