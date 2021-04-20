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  • Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

20 апреля 2021, 15:49
15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с идеей создания европейской Суперлиги. При этом его клуб туда вошел.

«Спорт не спорт, когда успех гарантирован, когда нет связи между затраченным усилием и вознаграждением. Это не спорт, когда не важно, проиграешь ты или нет.

Это несправедливо, если команды борются на вершине без квалификации», – сказал Гвардиола.

  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
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vladik12
1618923070
Пепка, базаришь.
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Maxi_7
1618924320
Насчет затраченных усилий и вознаграждения Гвардиола наверное хотел сказать про 20е место АПЛ которое получает 105 млн евро и победителя ЛЧ который получает 88 млн. ... Наверное легко говорить про спортивную составляющую, когда у тебя зарплата под 30 млн. и тебе покупают все самое вкусненькое за любые деньги...
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neveldomha
1618924459
Рабы вы, и больше никто. Что Хосеп, что Клопп. Среди вас - великих, только один мужик и был. Маур. Единственный, кто нашел в себе смелость послать в зад теневиков. Свободный Маур.
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NewLife
1618925249
Точно про синит сказал ! но причем здесь суперлига ?
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JTherry
1618926164
"спорт не спорт, когда успех гарантирован, когда нет связи между затраченным усилием и вознаграждением..." давай, Пеп, заяви это своим работодателям, шейхи наверняка учтут твои пожелания...) в МанСити вкачали столько бабла на покупку игроков, что они могут выигрывать АПЛ, не напрягаясь, каждый год... и правда, какой же это спорт?))))
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Oldtrafford83
1618926547
Пеп красава!!!
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subbotaspartak
1618927437
Сорвать "бабки", вот для них победа.
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MrZLOba
1618929427
Ктобы вообще про спорт говорил, напомнить как против МС даже голосовали внутри апл что бы снять с чемпионата, вашу вину доказали в суде, а уефа вам бан не даёт)
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maygli
1618932126
ПЕпе причём тут справедливость? Они просто будут играть за деньги, за очень большие деньги, на большие деньги. Не знаю таких игроков которые скажут мне хвати того что есть и откажется играть за большие деньги.
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Ловкий Бубен
1618934299
ещё один честный и смелый человек... Гвардиола может себе позволить себе сказать правду, но я теперь зауважал его двухкратно
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