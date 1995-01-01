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    Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с идеей создания европейской Суперлиги. При этом его клуб туда вошел.

    «Спорт не спорт, когда успех гарантирован, когда нет связи между затраченным усилием и вознаграждением. Это не спорт, когда не важно, проиграешь ты или нет.

    Это несправедливо, если команды борются на вершине без квалификации», – сказал Гвардиола.

    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4475

      maygli 13 минут назад

      ПЕпе причём тут справедливость? Они просто будут играть за деньги, за очень большие деньги, на большие деньги.
      Не знаю таких игроков которые скажут мне хвати того что есть и откажется играть за большие деньги.

      0
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      Рейтинг: +155

      MrZLOba 58 минут назад

      Ктобы вообще про спорт говорил, напомнить как против МС даже голосовали внутри апл что бы снять с чемпионата, вашу вину доказали в суде, а уефа вам бан не даёт)

      1
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      Рейтинг: +5458

      subbotaspartak 1 час назад

      Сорвать "бабки", вот для них победа.

      2
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      Рейтинг: +2637

      Oldtrafford83 1 час назад

      Пеп красава!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12993

      JTherry 1 час назад

      "спорт не спорт, когда успех гарантирован, когда нет связи между затраченным усилием и вознаграждением..."
      давай, Пеп, заяви это своим работодателям, шейхи наверняка учтут твои пожелания...) в МанСити вкачали столько бабла на покупку игроков, что они могут выигрывать АПЛ, не напрягаясь, каждый год... и правда, какой же это спорт?))))

      5
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      Рейтинг: +8159

      NewLife 2 часа назад

      Точно про синит сказал ! но причем здесь суперлига ?

      3
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      ...
      Рейтинг: -947

      СуперПАВ9 > NewLife 1 час назад

      Зениту предлогают вступить с супер лигу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5458

      subbotaspartak > СуперПАВ9 1 час назад

      Не зениту - газпрому.

      3
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      Рейтинг: +2708

      neveldomha 2 часа назад

      Рабы вы, и больше никто. Что Хосеп, что Клопп. Среди вас - великих, только один мужик и был. Маур. Единственный, кто нашел в себе смелость послать в зад теневиков. Свободный Маур.

      0
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      Рейтинг: +1048

      Maxi_7 > neveldomha 2 часа назад

      Что, минусиков понаставил в мышь и радостный теперь? Ответить нечего было по-существу?(это риторический вопрос)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1048

      Maxi_7 2 часа назад

      Насчет затраченных усилий и вознаграждения Гвардиола наверное хотел сказать про 20е место АПЛ которое получает 105 млн евро и победителя ЛЧ который получает 88 млн. ...
      Наверное легко говорить про спортивную составляющую, когда у тебя зарплата под 30 млн. и тебе покупают все самое вкусненькое за любые деньги...

      2
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      Рейтинг: +566

      Rabinovi_ch > Maxi_7 2 часа назад

      Вот в этом и есть спорт.
      Лига делает всё от неё зависящее, прилагает все усилия, чтоб были такие премиальные для клубов и их развития. Клубы прилагают усилия, чтоб они были выше и денег у них было больше. И т.д.
      А тут просто. Денег много получил и играешь.

      Зачем что-то лигам развивать, когда у них лучшие клубы заберет богатенький хер, который просто даст денег?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1048

      Maxi_7 > Rabinovi_ch 58 минут назад

      Чувак, ты извини, но ты читал вообще что я писал? Да, АПЛ предпринимает усилия.. в отличие от УЕФА, у которой победитель турнира лучших команд мира получает меньше чем последнее место АПЛ... это нормально по-твоему? Я думаю нет. И топ 12 клубов посчитали также и послали УЕФА с их "справедливым распределением" , и класть они хотели на умников вроде Гвардиолы, который умный пока кормится за их счет и не думает куда брать деньги чтобы "накормить" команду...

      0
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      Рейтинг: +19985

      bset 2 часа назад

      Смелый поступок. Если Моуриньо из-за этого покинул Тоттенхэм, то и ему респектов пачку.

      2
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      Рейтинг: +1995

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Мачо,хуле.+++

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