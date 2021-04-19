«Тамбов» – Пересу: «Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге»

Пресс-служба «Тамбова» обратилась к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги.
«Дорогой Флорентино Перес.
Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге.
С уважением, ФК «Тамбов» – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- «Тамбов» идет на последнем месте в РПЛ.
- Клуб запустил процедуру банкротства.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Источник: твиттер «Тамбова»