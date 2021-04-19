«Тамбов» – Пересу: «Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге»

Пресс-служба «Тамбова» обратилась к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги.

«Дорогой Флорентино Перес.

Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге.

С уважением, ФК «Тамбов» – написала пресс-служба клуба в твиттере.