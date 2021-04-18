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    «Тамбов» – Пересу: «Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге»

    Пресс-служба «Тамбова» обратилась к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги.

    «Дорогой Флорентино Перес.

    Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге.

    С уважением, ФК «Тамбов» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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    Источник: твиттер «Тамбова»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1981

      Алехсбургер. 4 минуты назад

      А вам там ещё и смешно?
      Паша Худой всегда на позитиве,тва..
      "18 апреля 2021, Воскресенье, 17:47
      Худяков: «Пока «Тамбов» получил только 34 млн. Думаю, скоро будет понимание, когда поступит остальная сумма»"

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      Рейтинг: +2974

      Semenycch 33 минуты назад

      Скоро все те 12 грандов окажутся беднее Тамбова...

      0
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      Рейтинг: +12435

      KLIM777 38 минут назад

      Вот это порядочно. Тамбову пора уже в суперлигу.

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      Рейтинг: +233

      Dos_Santos > KLIM777 4 минуты назад

      Пожалейте грандов, у них же тогда шансов не будет

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