AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба

К 12 участникам Суперлиги добавятся как минимум два французских клуба.

По информации AFP, близкого к 12 учредителям Суперлиги, в турнире каждый год будут участвовать минимум два французских клуба.

Пока неизвестно, какие две команды из Франции будут участвовать в Суперлиге и на какой основе они будут отбираться в турнир.

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