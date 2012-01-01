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    AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба

    К 12 участникам Суперлиги добавятся как минимум два французских клуба.

    По информации AFP, близкого к 12 учредителям Суперлиги, в турнире каждый год будут участвовать минимум два французских клуба.

    Пока неизвестно, какие две команды из Франции будут участвовать в Суперлиге и на какой основе они будут отбираться в турнир.

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    Источник: твиттер AFP

    Agence France-Presse – французское информационное агентство. Старейшее в мире информационное агентство с аудиторией в твиттере 3,6 миллиона читателей.

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12435

      KLIM777 40 минут назад

      Нант и Тулуза))

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      Рейтинг: +2769

      absent32 54 минуты назад

      это Суперлига решила, что в ней будут играть минимум два французских клуба? а во Франции об этом знают?))) там уже даже Макрон поддержал решение клубов об отказе от данной затеи! Или... американские инвесторы завтра там создадут два футбольных клуба под Суперлигу)))

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      Рейтинг: +10685

      DeStar > absent32 46 минут назад

      шейхи спрашивать у макрона не будут. да и все против , даже "главы" своих чемпионатов и так далее.
      С франции там ждут псж ,и псж точно там будет, а второй клуб какой хз

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      Рейтинг: +10685

      DeStar 1 час назад

      пошла жара

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