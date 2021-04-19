AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба

К 12 участникам Суперлиги добавятся как минимум два французских клуба.
По информации AFP, близкого к 12 учредителям Суперлиги, в турнире каждый год будут участвовать минимум два французских клуба.
Пока неизвестно, какие две команды из Франции будут участвовать в Суперлиге и на какой основе они будут отбираться в турнир.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге.
Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А
Источник: твиттер AFP
Agence France-Presse – французское информационное агентство. Старейшее в мире информационное агентство с аудиторией в твиттере 3,6 миллиона читателей.