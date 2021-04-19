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AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба

19 апреля 2021, 14:58
9

К 12 участникам Суперлиги добавятся как минимум два французских клуба.

По информации AFP, близкого к 12 учредителям Суперлиги, в турнире каждый год будут участвовать минимум два французских клуба.

Пока неизвестно, какие две команды из Франции будут участвовать в Суперлиге и на какой основе они будут отбираться в турнир.

Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А

Источник: твиттер AFP

Agence France-Presse – французское информационное агентство. Старейшее в мире информационное агентство с аудиторией в твиттере 3,6 миллиона читателей.

Франция. Лига 1
Комментарии (9)
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DeStar
1618834040
пошла жара
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absent32
1618834828
это Суперлига решила, что в ней будут играть минимум два французских клуба? а во Франции об этом знают?))) там уже даже Макрон поддержал решение клубов об отказе от данной затеи! Или... американские инвесторы завтра там создадут два футбольных клуба под Суперлигу)))
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vladimir-7
1618848907
ПСЖ и ЛИЛЛЬ.
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Hektor 84
1618956576
Монако и Лион! Хотя не исключаю что Псж поменяет мнение к турниру.
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