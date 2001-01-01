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    Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А

    «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А из-за их намерений выступать в Суперлиге, сообщает Goal.

    Представители команд выдвинули требование вчера, 18 апреля, на экстренном собрании клубов Серии А. На нем обсуждалась позиция УЕФА по вопросу создания Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1050

      Benifacto 32 минуты назад

      ДА да ДА и на калени их!!!!на ГОРОХ!

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      Рейтинг: +3587

      mutabor0992 58 минут назад

      И правильно!И пусть канают!Редиски!!!

      1
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      Рейтинг: +7067

      FanatSerj 1 час назад

      правильно, даже своих их "предателями" футбола считаю. А то хитрые одной попой на двух стульях усидеть хотят, создаёте свою лигу ну и варитесь там изолированно.
      Какое бы УЕФА не было хреновым это регулятор на котором всё держится и который имеет возможности влиять на этих мажоров.

      0
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      Рейтинг: +183

      АХ 1 час назад

      Ага, итальянское супер дерби Верона - Кальяри.
      Всё, ребята, бесплатные трансляции по средам закончились, будут только PPV супер лиги. Либо смотрите итальянское супер дебри :)

      3
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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 > АХ 1 час назад

      ))

      1
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      Рейтинг: +2974

      Semenycch 1 час назад

      Я на стороне клубов «Аталанта», «Верона» и «Кальяри»!

      1
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      Рейтинг: +3409

      Из Твери Леха 1 час назад

      Бунт на корабле))

      3
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      Рейтинг: +1050

      Benifacto > Из Твери Леха 33 минуты назад

      Свистать всех на ВЕРХ!

      0
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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 1 час назад

      Если посмотреть пояснение к новости чуть ниже : "С 2001 года чемпионом Италии становился только «Ювентус», «Интер» или «Милан", то все становится понятно...))
      Исключат, обязательно исключат... а люди потом на ваши мучения... ой, прошу прощения - игру в футбол будут смотреть?)

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      Рейтинг: +2684

      neveldomha > Maxi_7 1 час назад

      А кто помешал Юве показать супер футбол с Аталантой? Или Аталанта для Ювентуса не соперник? То есть просрали они бергамаскам, потому что им было скучно. Или вот была бы на их месте Барса, вот тогда бы зажгли? Это же отмазка для идиотов.

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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 > neveldomha 1 час назад

      Не думал, что нужно будет писать такие очевидные вещи, но похоже придется... а что с 2001 года когда чемпионами становились Интер, Милан и Ювентус они не проигрывали никогда Аталантам, Кротоне и Пармам? Почему так тобой любимая Аталанта тогда не чемпион в этом году, а им снова станет Интер? Есть реальные вещи сынок, это статистика чемпионов, а есть как ты говоришь, отмазки для идиотов...

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