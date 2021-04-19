Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А

«Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А из-за их намерений выступать в Суперлиге, сообщает Goal.

Представители команд выдвинули требование вчера, 18 апреля, на экстренном собрании клубов Серии А. На нем обсуждалась позиция УЕФА по вопросу создания Суперлиги.