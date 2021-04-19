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  • Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А

Goal: «Аталанта» и еще два клуба потребовали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А

19 апреля 2021, 13:59
15

«Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Интер» и «Милан» из Серии А из-за их намерений выступать в Суперлиге, сообщает Goal.

Представители команд выдвинули требование вчера, 18 апреля, на экстренном собрании клубов Серии А. На нем обсуждалась позиция УЕФА по вопросу создания Суперлиги.

Источник: Goal
Италия. Серия А Аталанта Верона Кальяри Ювентус Интер Милан
Комментарии (15)
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Maxi_7
1618831226
Если посмотреть пояснение к новости чуть ниже : "С 2001 года чемпионом Италии становился только «Ювентус», «Интер» или «Милан", то все становится понятно...)) Исключат, обязательно исключат... а люди потом на ваши мучения... ой, прошу прощения - игру в футбол будут смотреть?)
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Из Твери Леха
1618832035
Бунт на корабле))
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АХ
1618832302
Ага, итальянское супер дерби Верона - Кальяри. Всё, ребята, бесплатные трансляции по средам закончились, будут только PPV супер лиги. Либо смотрите итальянское супер дебри :)
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FanatSerj
1618832806
правильно, даже своих их "предателями" футбола считаю. А то хитрые одной попой на двух стульях усидеть хотят, создаёте свою лигу ну и варитесь там изолированно. Какое бы УЕФА не было хреновым это регулятор на котором всё держится и который имеет возможности влиять на этих мажоров.
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mutabor0992
1618834580
И правильно!И пусть канают!Редиски!!!
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Benifacto
1618836137
ДА да ДА и на калени их!!!!на ГОРОХ!
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OBOLEV
1618840564
«Аталанта», «Верона» и «Кальяри» прям страшная сила. Им бы еще баронессу из Вестхема. Тоже лоббировала свои интересы когда клуб шел на вылет. В интересное время живем. В спорте скандал и дисквалификации, а Русские и допинг тут не причем.
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zigbert
1618859807
И правильно сделают. Денежные воротилы хотят уничтожить веками сложившуюся футбольную систему.
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Hektor 84
1618955660
Решили стать новыми грандами итальянского футбола?
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