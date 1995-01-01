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    Мелкадзе: «Уход Тедеско – плохая новость для «Спартака». Было бы интересно с ним поработать»

    Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, что хотел бы играть в «Спартаке» под руководством Доменико Тедеско.

    – Как оцениваете уход Тедеско из «Спартака»?

    – Это плохая новость для «Спартака». С Тедеско команда очень здорово играет в футбол.

    – Вы бы хотели поработать в «Спартаке» вместе с Тедеско?

    – Да, конечно. Поработать с Тедеско в «Спартаке» было бы довольно интересно.

    – Как оцениваете свои шансы на возвращение в «Спартак»?

    – После сезона буду принимать решение. Пока не думаю об этом. От меня, конечно, многое зависит, но далеко не всe.

    • Мелкадзе забил 3 гола и отдал ассист в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8173

      NewLife 1 час назад

      Ты нужен Тумбалалайю, а нам нужны защитники и опорник.

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