Мелкадзе: «Уход Тедеско – плохая новость для «Спартака». Было бы интересно с ним поработать»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, что хотел бы играть в «Спартаке» под руководством Доменико Тедеско.

– Как оцениваете уход Тедеско из «Спартака»?

– Это плохая новость для «Спартака». С Тедеско команда очень здорово играет в футбол.

– Вы бы хотели поработать в «Спартаке» вместе с Тедеско?

– Да, конечно. Поработать с Тедеско в «Спартаке» было бы довольно интересно.

– Как оцениваете свои шансы на возвращение в «Спартак»?

– После сезона буду принимать решение. Пока не думаю об этом. От меня, конечно, многое зависит, но далеко не всe.

Мелкадзе забил 3 гола и отдал ассист в 19 матчах текущего сезона РПЛ.

Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

Мелкадзе: «Спартак» не смог победить «Локомотив» из-за судейства»